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O Noso Deporte | Taekwondo

Helena García suma en Rumanía un nuevo bronce a su palmarés

El próximo compromiso de la coruñesa será el Open de Croacia

María Varela
María Varela
27/10/2026 14:42
Helena García, con el bronce del Open de Rumanía
Helena García, con el bronce del Open de Rumanía
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Helena García sigue ampliando su palmarés con un bronce en el Open de Rumanía en la categoría de menos de 73 kilos. La deportista coruñesa, que entrena en el CAR de Madrid y forma parte de la selección española, empezó una nueva temporada en la que apenas se baja del podio y lo que es más importante, está dejando grandes sensaciones y mostrando grandes recursos, cada vez más segura.

Helena García, quinta en los Juegos Mediterráneos

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En Rumanía su primera rival fue la bielorrusa Darya Yarashuk, a la que se impuso por 2-0. El siguiente combate le tocó contra la alemana Alema Hadzic, con otro 2-0 a su favor en un combate muy seguro en todas las facetas. Solo la olímpica Matea Jelic, que ya se había cruzado en su camino en otras ocasiones, impuso su experiencia para dejar a la coruñesa sin final, pero con un nuevo podio. 

García se centra ahora en seguir entrenando para su próximos compromisos que en el mes de noviembre le llevarán hasta el Open de Croacia.

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