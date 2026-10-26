Barcelona, Baiona y Las Palmas suben al podio en el trofeo Isabel Zendal

Foto de familia del trofeo Isabel Zendal Cedida

Maria Bertrand, Julie García, Marta Peñarrubia, Laia Tutzó y la doble medalla de plata olímpica: Natalia Vía Dufresne han llevado al Real Club Náutico de Barcelona a la victoria en la regata de vela femenina… Trofeo Isabel Zendal que ha formado parte del concepto A Coruña Náutical Festival y que ha contado con el apoyo de la Semana Abanca y la organización del centenario Real Club Náutico de La Coruña.

El gran rival de las catalanas, han sido las gallegas del Monte Real Club de Yates capitaneadas por Carlota Hernández y que contaron también en su equipo con María Grobas, Africa Beatriz, Carmen Martínez y Gemma González; las de Baiona defendían su victoria del 2025… y se lo pusieron muy difícil a las de la Ciudad Condal. Completando el podio las chicas de otra gran regatista como es Cristina Martínez Doreste, que contó con muy buena tripulación: Raquel Ortiz, Julia Marfil, Pilar Caba y Laura Escuder.

Finalmente al filo de las tres de la tarde comenzaban sus cuatro mangas las componentes del denominado Grupo Plata, con el Náutico de Ibiza que se proclamaba vencedor con Catherina Havenga a los mandos, le siguió el Real Club Náutico de La Coruña que tuvo por capitana a la medalla de oro olímpica Sofía Toro, siendo la tercera plaza para una Beatriz Rodríguez que al mando del equipo de la Comisión Naval Regatas de la Armada Española, estuvo sencillamente magistral… cerrando la clasificación el equipo del Club Náutico Marina Coruña que tuvo por caña a Belen Fuertes.

Jornada también con buenas condiciones de viento y mar… sobre todo hasta el mediodía con sures que provocaron que los jueces mandados por Arcadio García Tizón pudieran en el grupo oro, completar el programa previsto; y en el Carlos Sardiña como juez arbitro y balizador… así como Jano Toro como director de regata, estuvieran muy acertados en sus decisiones. Como final la entrega de premios que se celebró en el Sollado del Real Club Náutico de La Coruña.