Nueve medallas del CH Coruña en el Campeonato de España sub-15

Los medallistas del CH Coruña en el Campeonato de Europa sub-15 Cedida

El Club Halterofilia Coruña consiguió nueve medallas en el Campeonato de España sub-15 de halterofilia disputado este sábado en Oviedo, donde además de los éxitos individuales, el club coruñés, integrado por Fabián Chousa, Lucas Obando, Samuel Leis y Rubén Valiña, se clasificó en segunda posición en la clasificación por equipos.

Tiago Larramendi y Eduarda Souza ganan el Trofeo Ferenc Szabo Más información

Valiña sumó un triplete de platas (arrancada, dos tiempos y total olímpico) en la categoría de más de 85 kilos gracias a sus levantamiento de 77, 85 y 162 kilos respectivamente. Leis consiguió en la de 70 kilos dos bronces (en arrancada (69) y dos tiempos (87)) y una plata (total olímpico (156)) y Obando en la de 60 kilos, una plata en arrancada (64) y dos bronces en dos tiempos (74) y total olímpico (138). Chousa fue sexto en las tres modalides en 55 kilos.