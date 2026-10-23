¿Qué partidos hay este fin de semana?

Una acción de Fortuna Ngnawo durante el Joventut-Maristas David Grau / CJB

Jornada lejos de A Coruña para los equipos de la ciudad. Solo al Maristas le toca jugar en casa mientras que tanto el Zalaeta como el Ciudad de A Coruña en voleibol como el Dominicos de hockey y el CRAT de rugby lo harán fuera.

Baloncesto

Liga Challenge: Sparking Truth Maristas-Al-Qazeres (Maristas, sábado 18.00 horas). El conjunto dirigido por Fernando Buendía recibe a un rival con el que prácticamente está en una situación de empate técnico. Noveno y décimo en la tabla respectivamente, los dos suman dos victorias y una derrota, con 227 y 223 puntos a favor y 217 y 218 en contra. Los dos vienen de perder la semana pasada sus primeros partidos del curso ante dos de los favoritos. Igualdad máxima que hoy se romperá.

Balonmano

División de Honor Plata: Benidorm-Attica 21 Hotels OAR Coruña (Palau d'Esports l'Ila de Benidorm, sábado, 17.00 horas). Vuelve, literalmente, a la carretera el OAR para un duelo de altos vuelos contra un equipo que, al igual que él, tan solo ha perdido en una ocasión en lo que va de temporada. Macapá y Pablo Moral continúan con sus procesos de recuperación, aunque ambos avanzan con buen pie. Por su parte, Henrique Traba sigue pendiente de pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión en su rodilla. Ninguno de los tres estará disponible hoy para un Nando González que deberá hacer otro descarte extra, como viene siendo habitual.

Voleibol

Superliga 2 femenina: Madrid Chamberí-Ciudad de A Coruña (Vallehermoso, sábado 19.00 horas). El equipo coruñés sigue buscando su primera victoria en su estreno en la categoría y para su tercer compromiso visita al sexto clasificado que suma 5 puntos tras dos victorias (una en el desempate ante uno de los candidatos al ascenso, La Laguna) y una derrota.

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Superliga 2 femenina: Mairena-Zalaeta (Marina Alabau, sábado 19.00 horas). Después de ganar la semana pasada su primer partido que no se fue al desempate, las de Jorge Barrero quieren mantener el nivel de intensidad para medirse al Mairena, al que se enfrentan por primera vez.

Hockey patines

OK Plata masculina: Reus-Domincos (Palau d’Esports, mañana 13.00 horas). Recuperada la senda del triunfo, el Dominicos se enfrenta a la asignatura de ganar fuera de casa ante un filial del Reus que aún se estrena en la competición y que tendrá que ir recuperando paulatinamente las jornadas perdidas. Hoy el Lubiáns visitará al GEiEG (13.30 horas) mientras que el Ordes se enfrentará en casa al Jolaseta (Castelao, 19.30 horas).

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OK Bronce. El filial del Liceo visitará hoy al Iruña (17.00 horas), mientras que el Borbolla recibirá al Mieres (Monte Alto, 19.30 horas) y el Oleiros, al Telecable GIjón (A Rabadeira, 20.30 horas). Para mañana quedará el Ordes B-Patinalón (Castelao, 13.00 horas). Le toca descansar al filial del CDM.

Rugby

División de Honor B masculina: Os Ingleses-CRAT (Fontecarmoa, mañana 12.00 horas). Derbi gallego para un CRAT que ya sabe lo que es ganar este curso uno de estos partidos de máxima rivalidad. Lo hizo en su estreno contra el Universidad de Vigo, lo que quiere repetir mañana contra los de Vilagarcía, colistas de la competición con cero puntos en su casillero. Los coruñeses cuentan con una victoria y una derrota, la semana pasada en Oviedo, donde pese al resultado dejó buenas sensaciones.