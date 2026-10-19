A Coruña, representada en los Premios Deporte Galego 2025

La Asociación Deportiva Cultural Bolboretas Dragon Boat BCS Quintana

Los Premios Deporte Galego 2025 reconocerán una veintena de personas y entidades del ámbito deportivo de Galicia en 18 categorías. La Xunta impulsa estos galardones concedidos a personas deportistas, equipos, entidades y profesionales más destacados del deporte gallego durante el pasado año 2025. Esta edición cuenta con 18 categorías que abarcan diferentes ámbitos de la actividad deportiva, desde los resultados de alto nivel hasta la promoción del deporte de base, la inclusión y el fomento de la actividad física y de los hábitos de vida activa.

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Por una parte los Premios Deporte Galego 2025 distinguirán la atleta Ana Peleteiro como mejor deportista en categoría femenina y al piragüista Jaime Duro en la masculina.

En cuanto a los mejores deportistas con discapacidad en la categoría femenina el galardón recaerá en la triatleta Susana Rodríguez Gacio y en la masculina en el piragüista Nicolás Martínez. Además, el equipo genuine del Racing Club Villalbés recibirá la distinción como equipo de deportistas con discapacidad.

Por su parte, la baloncestista Inés Sotelo y el piloto de automovilismo Christian Costoya serán reconocidos como mejor deportista revelación femenina y masculino.

En el caso de los equipos, el Club Balonmano Porriño será distinguido como mejor equipo femenino y el Real Club Celta de Vigo como mejor equipo masculino.

La convocatoria incluye además categorías para reconocer el trabajo del resto de agentes vinculados al deporte, con premios al mejor entrenador/a para Claudio Giráldez, por su trabajo al frente del Real Club Celta de Vigo; al mejor árbitro/a o juez/a para la coruñesa Zeltia García, juez de gimnasia; a la mejor labor informativa para el comunicador Terio Carrera; al mejor evento deportivo para la prueba ciclista O Gran Camiño; a Pescamar en la categoría de patrocinio deportivo; al piragüista Martín Jácome y a la Federación Gallega de Balonmano en la de juego limpio y a la Agrupación Deportiva Baixo Miño en la de entidad en la promoción del deporte base.

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También se conceden tres Premios Galicia Saludable, que distinguirán a una entidad de carácter público (el Ayuntamiento de Pastoriza por sus escuelas deportivas municipales), otra privada (la asociación deportiva y cultural Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS) y una tercera educativa (el Centro Público Integrado Dr López Suárez de Friol) por su labor de fomento y promoción de la actividad física y de los hábitos de vida activa.

Las personas y entidades galardonadas recibirán el reconocimiento durante la gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 29 de octubre en Lugo.