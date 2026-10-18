Manu Taibo se cuelga el bronce en la prueba de maratón de los World Skate Games

Manu Taibo, durante la prueba de relevos Luis Velasco

Manu Taibo puso la guinda a su gran actuación en los World Skate Games con la medalla de bronce en la prueba de maratón, en la que contaba en la mayoría de las quinielas al podio. Es la segunda medalla del oleirense en la cita que termina este domingo en Asunción (Paraguay) ya que esta misma semana se había proclamado campeón del mundo en la prueba de relevos junto a Chevi Guzmán y Petxi Peula. Además, consiguió dos puestos de finalista en 5.000 puntos y 10.000 eliminación.

El de Rabadeira ya había sido bronce hace cuatro años en los World Skate Games, cuando todavía estaba en categoría júnior. Esta misma temporada se proclamó subcampeón de Europa y ahora suma un bronce en una de las pruebas más duras, 42 kilómetros sobre los patines que se deciden al esprint en un circuito polémico en Costanera por su mal estado que provocó muchas caídas de los corredores.

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Pendiente de lo que ocurra en el partido por la medalla de bronce de la selección masculina de hockey sobre patines, con César Carballeira, el medallero coruñés incluye tres oros, los logrados por María Sanjurjo con la selección femenina de hockey, el de Hugo Mareque con la sub-19 y el de propio Manu Taibo en el relevo. Y con otras dos medallas en patinaje artístico: la plata sénior de Unai Cereijo y el bronce júnior de David Rama. La actuación se completó con la cuarta plaza de los hermanos Adrián y Marta Blanco en parejas sénior y el octavo puesto de Olivia Rey en júnior, además de los skaters Julia Benedetti, eliminada en cuartos de final de park, y Luis Cabarcos, que no pasó de la primera ronda de street.