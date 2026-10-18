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O Noso Deporte

El Museo MEGA expone un monoplaza Atlassian Williams F1 Team FW48 

Se trata de una réplica exacta del coche con el que la escudería de Carlos Sainz, embajador de Estrella Galicia 0,0, compite en el Mundial

Esther Durán
18/10/2026 19:33
El monoplaza, ya en su exposición en MEGA
El monoplaza, ya en su exposición en MEGA
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El Museo de Estrella Galicia, MEGA, incorpora a su recorrido expositivo al prototipo del monoplaza Atlassian Williams F1 Team FW48. Fue necesario desmontar las cristaleras de su fachada frontal para llevar a cabo la delicada operación de introducir el vehículo en su espacio, que el público podrá visitar a partir de esta misma semana en el marco de la visita general al museo con cualquiera de las entradas que dan acceso a MEGA. Los horarios de acceso y los pases están disponibles a través de la página web oficial: www.mundoestrellagalicia.es.

Estrella Galicia 0,0, cerveza oficial de la escudería Atlassian Williams F1 Team, trae a MEGA una réplica exacta del monoplaza de la legendaria marca, que se podrá visitar dentro del área dedicada a los patrocinios deportivos, una de las líneas estratégicas más cuidadas y celebradas, que reúne curiosidades históricas sobre el apoyo de Corporación Hijos de Rivera y todas sus marcas a equipos gallegos de deportes como el fútbol o el baloncesto, así como sus partnerships y apoyo a los jóvenes talentos en el mundo del motociclismo y de la Fórmula 1.

El prototipo de Williams, introducido por unas de las cristaleras del museo MEGA
El prototipo de Williams, introducido por unas de las cristaleras del museo MEGA
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Este nuevo elemento que pasa a formar parte del recorrido expositivo de MEGA sucede a la exposición temporal que el museo dedicó recientemente al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, embajador de Estrella Galicia 0,0 desde hace más de una década, en la que acogía una serie de objetos representativos, como el coche de karting con el que compitió de niño o los cascos de sus carreras más importantes de Fórmula 1, además de trofeos de sus grandes éxitos, monos y equipamiento real del piloto.

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La directora del Museo de Estrella Galicia, Marta Rodríguez, destaca que, “dentro de la propuesta expositiva de MEGA, contamos con un espacio muy especial dedicado a los patrocinios deportivos de Estrella Galicia, un área viva que se renueva cada año con el objetivo de seguir sorprendiendo a nuestros visitantes y de poner en valor alianzas que forman parte del ADN de la marca. En ese recorrido histórico y emocional, la figura de Carlos Sainz ocupa un lugar destacado como uno de nuestros grandes embajadores”.

La directora apunta también que “esta nueva incorporación de la réplica del monoplaza Williams FW48 a MEGA es una muestra más del camino que Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz, actual piloto de la escudería Atlassian Williams F1 Team, han recorrido juntos a lo largo de los años, una relación construida desde la cercanía, la confianza y valores compartidos como el inconformismo, el esfuerzo y la pasión por superar límites. Valores que también definen la manera en la que entendemos MEGA como museo”.

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El vínculo entre Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz se remonta a los inicios del piloto en el automovilismo en 2013 y se ha consolidado a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, convirtiéndose en una de las relaciones de patrocinio más reconocibles y duraderas del panorama deportivo español. MEGA, el Museo de Estrella Galicia situado en A Coruña, recoge esta historia dentro de su línea expositiva dedicada a los patrocinios deportivos, un espacio que se renueva periódicamente para reflejar la evolución de la marca y reforzar su conexión con la cultura, la ciudad, el deporte y la experiencia para los potenciales visitantes.

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