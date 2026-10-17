El A Coruña Náutical Festival da la bienvenida a los 'dragon boats'

Las embarcaciones de Dragon Boat del equipo de las Bolboretas Quintana

Turno para el segundo acto del concepto A Coruña Náutical Festival de la mano del Club Náutico Marina Coruña, que preside el gran patrón oceánico Chuny Bermúdez de Castro, que estará dedicado al Piragüismo, al deporte olímpico más laureado del deporte español. Y es un turno con marchamo de récord de participación: nada menos que 11 clubes, con cerca de 70 equipos de 12 componentes, lo que provocará que en aguas herculinas… compitan un cifra bruta de más de 600 palistas, que ofrece una gran cifra de cuatro centenares de deportistas netos al menos.

El A Coruña Nautical Festival arranca este fin de semana con el Trofeo para las clases snipe y 420 Más información

En línea de salida representarán al piragüismo femenino coruñés, los team de Bolboretas y de Auga… que parten como favoritos en la categoría BCS que competirán en una tanda única al filo de las once. Ayer la Federación Gallega de Piragüismo autorizaba por la gran cantidad de participantes que en vez de las cuatro calles del 2025, se montara un polígono de competición con seis calles… para acortar el período de competición y poder concluir la misma a las 14.30 horas del domingo y cerrar tras la entrega con la emocionante Ceremonia de las Flores que será coorganizada por ambas entidades herculinas.

Antonio Romero, presidente del Colegio de Árbitros de Galicia, anunciaba la composición del staff de los jueces. Finalmente se decidió que la arbitra internacional pontevedresa Barbara Vázquez Torres será la máxima responsable, encargando la responsabilidad de todo el largo proceso de clasificaciones a la lucense Sabela Castro Martínez.

Las tripulaciones están citadas hacia las ocho de la mañana en las excelentes instalaciones de Marina Coruña, estando previsto que la competición se inicie a las diez, tras la reunión de patrones. El Campo de Regatas, la pista será en la zona del legendario Castillo de San Antón. La primera categoría que competirán con dos tandas válidas contra reloj; serán la de Mujeres Máster de Bolboretas de La Coruña, Mar de O Grove, Cidade de Lugo, Auga Dragón Boat herculino, Cabanas KDN, Breogan, Xuvenil, Cidade de Lugo y As Torres.

Tras las competiciones de vela con los campeonatos clasificatorios para los respectivos campeonatos de España de las clases snipe y 420 que fueron un completo éxito organizados por el Real Club Náutico de La Coruña; llega el turno para el piragüismo con el sello del Club Náutico Marina Coruña, con una cifra récord de participación en unas fechas muy especiales para el deporte femenino, con la celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama, tan vinculado por la Organización Mundial de la Salud, a la clase dragón, al entenderse que la práctica de este deporte, es aconsejable para las terapias más avanzadas.