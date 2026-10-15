Seis mil kilómetros en bicicleta por un reto solidario

Juan Prieto, en la presentación de su reto junto a representantes de Anedia Cedida

Seis mil kilómetros. Diez países. Ninguna otra compañía que la de su bicicleta. Y todo por una buena causa: la diabetes infantil y juvenil tipo 1. El gallego Juan Prieto inicia este lunes un reto solidario por el que atravesará Europa de este a oeste, desde Rumanía hasta O Grove, con el fin tanto de recaudar fondos para Anedia, la asociación autonómica para familias que padecen esta enfermedad, como de darle visibilidad. Estima que en un poco menos de sesenta días habrá completado el camino. E incluso antes de salir ya sabe que es lo primero que hará al volver: "Pedirle a mi madre un buen cocido".

No es la primera vez que se aventura en una ruta de este estilo y ya tiene experiencia. "Suelo perder unos doce kilos", explica antes de iniciar este jueves su viaje, que le lleva primero a Madrid, después a Bucarest y como última parada, Constanza, localidad pegada al Mar Negro, donde el lunes empezará a pedalear. Las maletas, por tanto, ya están listas con todo lo necesario para ser autosuficientes. "Suelo llevar dos alforjas y una maletita encima de ellas. En un viaje como estos en invierno, pesa unos 14 kilos, no mucho más. Llevo mi tienda de campaña, mi cocinita... Así puedo dormir al aire libre, cocinar y sobrevivir como mínimo tres días", explica.

El itinerario escogido esta vez es la Eurovelo 6, conocida como la Ruta de los Ríos y que es una de las más famosas para los cicloturistas a nivel continental. "Las Eurovelo son rutas segregadas de tráfico y recorren todo el continente europeo. Gran parte de la ruta de la 6 es desde Rumanía hasta la desembocadura en el Atlántico, en Gantes (Francia), y me resultó interesante", comenta sobre su elección. "Hay cosas para ver de turismo. Porque hago un poco de todo: estoy de vacaciones, ayudo a la gente y divulgo un poco lo que voy viendo. En esta voy a pasar por el Danubio, el Rhin, el Loira... los ríos importantes de Europa, y por eso la elegí", añade.

En cuanto a Anedia y la diabetes como causas, la explicación es más personal. "Tengo un compañero con una sobrina de 11 años que la padece. Él nunca me lo pidió, pero yo en casa también lo vivo con mi suegra, aunque no es tipo 1, y me dije que había que ayudar", dice y califica la enfermedad como "una gran desconocida": "Es realmente complicada y cuando se trata de niños pequeños me imagino que todavía más, porque tienes que estar pendiente de ellos y del azúcar todo el rato".

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Partirá de la frontera entre Rumanía y Bulgaria y pasará por Serbia, Croacia, Hungría, Eslovaquia, Australia, Alemania, Suiza y Francia antes de regresar a España y cree que en 56 días puede estar de vuelta en su casa de O Grove. "En rutas largas de este estilo me suele salir una media de 115 ó 120 kilómetros al día, porque pedaleo toda la jornada sin parar", calcula. Pero siempre hay imprevistos. "Antes planificaba mucho más, ahora me dejo llevar", cuenta. "Me gusta tener las cosas planificadas, tener el control. Pero, ¿qué sucede? La experiencia y el tiempo te dicen que lo que planificas no deja de ser un boceto porque después quien manda es el viento, la lluvia, el terreno y las condiciones climatológicas. Te viene un día de viento, un día de lluvia y haces 20 kilómetros y ya no tienes ganas de más. Y sin embargo, otro día haces 150 ó 160 y vas de maravilla. Todo depende", afirma.

Reconoce que no ha entrenado mucho. "Sí que suelo andar habitualmente en bicicleta, pero sin grandes tiradas. hubo retos para los que me preparé muchísimo y otros que nada, porque también tengo unas responsabilidades personales". Es el mismo camino, los kilómetros, los que van haciendo funcionar las piernas. "Hay que tenerlas bien, desde luego, porque si no pedaleas, no avanzas. Pero yo creo que más importante es tener bien la cabeza", analiza. "Yo tengo mucha capacidad de sufrimiento, y eso me ayuda muchísimo". Sobre todo cuando va solo: "Las primeras veces que acampé en el monte de noche tenía miedo. Se oían ruidos de animales salvajes y dormía poquísimo. Hoy en día duermo como un lirón en cualquier lado", se ríe. Porque además sabe que cuenta con la acogida y la solidaridad de la gente. "Me he parado en casas a pedir agua y me dan hasta de comer. Es increíble lo que me han ayudado", asegura.

Un cambio de vida

Los retos de Juan Prieto, conocido como Pichi, lo han llevado por todo el mundo. "El año pasado estuve en Corea por el alzhéimer, el anterior bajé desde Noruega para el cáncer, hice Roma-Santiago para personas con discapacidad y también estuve en la Patagonia chilena", recuerda. Una afición que comenzó casi de la noche a la mañana con un cambio de vida. Tiene 62 años y hace unos 40 que empezó a trabajar como crupier en A Coruña y después recorrió el mundo de casino en casino.

Hasta 2014 que dejó la empresa y poco después unos amigos le invitaron a hacer una ruta en bicicleta. "Nunca había montado e hicimos el Camino Francés y me encantó", recuerda. Aunque aún pasaron unos años antes de que surgieran los retos solidarios. "Aunque me encantaba, lo pasaba mal y sufría. Pensaba: '¿Qué hago yo con este frío y esta lluvia si podía estar tranquilamente en casa'", confiesa. Pero le dio la vuelta a ese sufrimiento: "Pensé que, ya que lo pasaba tan mal, que por lo menos sirviera para ayudar a los demás".

El primer reto fue en la pandemia. "Mi idea inicial era hacer Roma-Santiago por Cáritas, porque era un momento en el que tuvieron que atender a muchísima gente", apunta, "pero como no podíamos salir de la comunidad, lo que hice fue recorrer los siete caminos de Santiago a su paso por Galicia, unos 1.600 kilómetros".

Y se enganchó. "Algunos me llaman el ciclista solidario. Y realmente es muy gratificante. Porque cuando sale un día malo, que te cuesta pedalear, saber que ese sacrificio ayuda a gente, es maravilloso y te da fuerza". Aunque no siempre el resultado fue el esperado pese a que el 100% de lo obtenido siempre va directamente a las asociaciones. "De algún reto volví decepcionado porque no se recaudó lo esperado. Pero ellos me dicen que a veces ya no es el dinero recaudado sino la visibilidad, y que eso no hay quien lo pague. Así que es muy gratificante", concluye.

A través de sus redes sociales, PichiBicisolidaria tanto en Facebook como en Instagram se puede seguir todo su viaje, además de encontrar la información de cómo se pueden hacer las donaciones y empujar con un granito de arena a cada una de sus pedaladas solidarias.