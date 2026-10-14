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O Noso Deporte | Patinaje de velocidad

Nuevo oro coruñés en los World Skate Games: Manu Taibo, campeón del mundo con el relevo español

El patinador del Rabadeira junto con el vigués Chevi Guzmán y el vasco Patxi Peula hicieron historia en la prueba de 3.000 metros al ganar por delante de Colombia y China Taipei

María Varela
María Varela
14/10/2026 10:08
Manu Taibo rodeado por Patxi Peula y Chevi Guzmán, con el oro en el podio de los World Skate Games
Manu Taibo rodeado por Patxi Peula y Chevi Guzmán, con el oro en el podio de los World Skate Games
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Manu Taibo se proclamó campeón del mundo de patinaje de velocidad en los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) con el relevo español de 3.000 metros del que formó parte junto al vigués Chevi Guzmán y al vasco Patxi Peula. El patinador del Rabadeira oleirense y sus compañeros hicieron historia. Eran los vigentes campeones de Europa y elevaron su dominio continental al escenario mundial con una victoria por delante de Colombia y China Taipei, a quienes se impusieron en el esprint final.

El coruñés había participado los días previas en las pruebas de fondo completando buenas actuaciones. En 5.000 metros puntos, en la que su compañero Peula se colgó la plata, él obtuvo puesto de finalista con la séptima posición. Repitió entre los ocho mejores en 10.000 metros eliminación con la octava plaza final. Pero la gran baza en pista era el relevo. Los tres, que llevan cuatro años compitiendo juntos, se conocen a la perfección y lo demostraron con una prueba perfecta que les llevó hasta el oro. 

María Sanjurjo, Hugo Mareque, Unai Cereijo y David Rama

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Guzmán, plata en sus dos pruebas de velocidad, lanzó el patín sobre la línea de meta antes que el representante de Colombia y el de China Taipei. España marcó un crono de 3:56.097 por los 3:56.325 de los sudamericanos y los 3:56.493 de los asiáticos. Con este oro, se cierran las pruebas en pista y se dará paso a las de circuito. Manu Taibo volverá a tener opción de medalla, sobre todo en un maratón, en el que ya fue bronce hace cuatro años en Argentina y es el vigente subcampeón de Europa, programado para el domingo.

Medallero

El medallero coruñés en Asunción crece. El oro de Manu Taibo se suma a los de María Sanjurjo y Hugo Mareque, campeones con las selecciones de hockey femenina y sub-19, y a los dos podios en patinaje artístico: plata sénior de Unai Cereijo y el bronce júnior de David Rama.

También crece el de Manu Taibo, que hace cuatro años en Argentina fue uno de los grandes protagonistas del patinaje de velocidad español con cuatro medallas. Todavía estaba en categoría júnior, pero el bronce en maratón lo consiguió compitiendo contra los mayores, dando una muestra de su calidad. Este verano ya fue subcampeón de Europa y después octavo en los Juegos Mediterráneos.

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