INEF acoge este sábado una clase de ‘Zumba frente al cáncer’

Alba Durán

El próximo sábado 17 de octubre, INEF Galicia acogerá Zumba frente al cáncer de mama, una jornada que combinará actividad física, diversión y sensibilización en torno al cáncer de mama. La iniciativa, organizada por la Sección Deportiva de Agaxede (Asociación de Xestores Deportivos de Galicia), se desarrollará entre las 17.00 y las 19.00 horas en la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidade da Coruña, situada en Bastiagueiro (Oleiros).

El plazo de inscripción permanecerá abierto, por lo que las personas interesadas disponen ya de los últimos días para formalizar su participación. Tiene un precio bonificado de 5 euros, mientras que el alumnado de la UDC, las personas menores de edad y los socios de Agaxede podrán participar gratuitamente. Las inscripciones estarán disponibles a través de la página web de Agaxede.

La actividad estará dirigida por la instructora catalana Alba Durán, que conducirá una sesión de Zumba junto a otros monitores locales y que estará abierta a todas las personas que quieran disfrutar de una tarde de ejercicio y sumarse a esta iniciativa que, además de los beneficios físicos, servirá de sensibilización con esta enfermedad.

¿En qué consistirá la jornada del sábado en el INEF?

Es un evento que se hace para el cáncer de mama. Y serán dos horas en las que vamos a dar una masterclass. Yo voy a dar una hora bailando con la gente y después los instructores de la zona también van a traer a sus alumnos y vamos a hacer una jornada bonita para compartir el baile.

¿Qué beneficios tiene la zumba?

Es estar una hora y media, dos horas, sin parar de bailar. Trabajas mucho el ejercicio cardiovascular, sin pensar nada, y es superdivertido porque la gente no para de bailar durante estas horas. Es saludable, porque estás haciendo deporte, pero no solo haces deporte, sino que activas las hormonas de la felicidad, estás contento, compartes y haces comunidad porque la gente se conoce y hay un buen ambiente.

¿Al principio se apuntaban sobre todo mujeres y ahora también lo hacen más hombres?

Cada vez hay menos tabúes con ese tema. Sí que es verdad que se achacaba mucho a que era un deporte de mujeres porque parece como que los hombres tienen vergüenza de demostrar ese tipo de expresión corporal, pero cada vez se ha abierto más la mente, los hombres vienen a bailar, les encanta y también dan un ejemplo a otros hombres para que se animen y puedan venir también.

¿También está abierta a todo tipo de edades, desde los 20 hasta más de 60?

El creador de Zumba siempre decía que la clase tiene que estar preparada para que la siga tu madre. Si la puede seguir una persona de 70 u 80 años, también puede seguirla una de 12, 13 o 14. La idea de Zumba es que sean pasos básicos, pasos fáciles, repetitivos, que tengan un sentido en la música, pero que todo el mundo los pueda seguir, los pueda disfrutar y puedan formar parte de ello.

¿Desde cuándo se dedica a ello?

Empecé en el 2013, así que llevo más de diez años.

¿Qué le llamó la atención?

Yo era maestra de educación física. Durante 10 años estuve trabajando en una escuela y siempre me había gustado mucho el deporte, pero también la parte de expresión corporal, teatral, todo algo más show, de pasarlo bien porque me gusta mucho la música. Cuando empecé a trabajar en Zumba, era como un extra del trabajo, pero al final se acabó convirtiendo en mi trabajo porque me pareció la manera más bonita de hacer feliz a las personas. Para ellas es una hora semanal en la que, en vez de quedarte en casa y pensar, y pensar, y pensar, vas ahí, escuchas, intentas seguir a la monitora, no piensas en nada más que en pasarlo bien y realmente te cambia la actitud ese día.