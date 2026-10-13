Miguel Fernández-Ayala gana el Open sub-25-Trofeo Cabreiroá

El cuadro de honor del Open sub-25-Trofeo Cabreiroá Cedida

El Real Club de Golf de La Coruña fue escenario, durante los días 11 y 12 de octubre, de una brillante decimotercera edición del Open sub-25–Trofeo Cabreiroá, una cita que destacó por su gran participación, el excelente nivel deportivo de sus jugadores y el magnífico ambiente vivido a lo largo de todo el fin de semana en el que Miguel Fernández-Ayala Vigo se proclamó vencedor absoluto. Con una inscripción cercana al centenar de participantes procedentes de distintos puntos de Galicia, el campeonato reafirmó su posición como una de las pruebas de referencia del calendario de golf infantil y juvenil del norte de España, contribuyendo de manera decisiva a impulsar la práctica del golf entre las nuevas generaciones.

Miguel Fernández-Ayala Vigo, se alzó con la victoria scratch absoluta, poniendo el broche de oro a una competición marcada por el talento, la deportividad y el entusiasmo de los jóvenes golfistas. A lo largo de las dos jornadas, los participantes demostraron un magnífico nivel de juego y una destacada actitud dentro y fuera del campo, confirmando el compromiso de las nuevas generaciones con este golf.

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Los delegados juveniles del Real Club de Golf de La Coruña, Laura Mosquera, Sergio Alonso, Francisco Martín y Miguel Fernández-Ayala, valoraron el desarrollo de esta nueva edición y quisieron destacar el esfuerzo colectivo que hizo posible el éxito del campeonato. "Esta decimotercera edición ha salido adelante gracias al trabajo, la ilusión y el compromiso que hemos puesto desde la organización, así como al apoyo y la colaboración de nuestro patrocinador, Cabreiroá. Queremos agradecer especialmente la participación de todos los jugadores y sus familias, no solo por el magnífico nivel de juego demostrado, sino también por el excelente comportamiento y la deportividad que han mostrado durante todo el fin de semana!.

Asimismo, subrayaron la importancia de seguir trabajando para dar continuidad al torneo y reforzar su proyección: "Poco a poco estamos consiguiendo nuestro objetivo: que esta prueba se consolide, siga creciendo y llegue a convertirse en una referencia a nivel nacional. Queremos contribuir, desde el Real Club de Golf de La Coruña, a la promoción del golf juvenil y ofrecer a los jóvenes golfistas un espacio en el que puedan competir, mejorar, compartir experiencias y seguir disfrutando de este deporte".