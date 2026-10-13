Carla Sesar se cuelga el bronce en el Open de Montenegro

Carla Sesar con el bronce en el Open de Montenegro Cedida

Carla Sesar se colgó la medalla de bronce en la categoría de menos de 57 kilos en el Open de Montenegro en el que compitió con la selección española. La coruñesa se cruzó en octavos con la noruega Mathea Jacobsen, a la que venció 2-0, idéntico resultado que firmó en los cuartos de final frente a la rusa Viktorya Kuchina. La búlgara Kimia Alizadeh Zenozi, la campeona del torneo, fue su verdugo en semifinales, en las que perdió por 0-2.

Hace dos semanas que Sesar abrió la temporada internacional con el bronce en el Open de Polonia, por lo que ahora repite tercera posición en el podio. La coruñesa, subcampeona del mundo sub-21 hace dos años, también compitió el pasado verano en los Juegos Mediterráneos, en los que se quedó a las puertas de la medalla al caer eliminada en cuartos de final, y en el Mundial femenino.