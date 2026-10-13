Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Taekwondo

Carla Sesar se cuelga el bronce en el Open de Montenegro

La coruñesa repite la medalla de hace dos semanas en Polonia

María Varela
María Varela
13/10/2026 17:13
Carla Sesar con el bronce en el Open de Montenegro
Carla Sesar con el bronce en el Open de Montenegro
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Carla Sesar se colgó la medalla de bronce en la categoría de menos de 57 kilos en el Open de Montenegro en el que compitió con la selección española. La coruñesa se cruzó en octavos con la noruega Mathea Jacobsen, a la que venció 2-0, idéntico resultado que firmó en los cuartos de final frente a la rusa Viktorya Kuchina. La búlgara Kimia Alizadeh Zenozi, la campeona del torneo, fue su verdugo en semifinales, en las que perdió por 0-2.

Hace dos semanas que Sesar abrió la temporada internacional con el bronce en el Open de Polonia, por lo que ahora repite tercera posición en el podio. La coruñesa, subcampeona del mundo sub-21 hace dos años, también compitió el pasado verano en los Juegos Mediterráneos, en los que se quedó a las puertas de la medalla al caer eliminada en cuartos de final, y en el Mundial femenino.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Adrián y Marta Blanco, durante su programa corto en los World Skate Games

Adrián y Marta Blanco cierran la participación del Maxia en los World Skate Games con una cuarta plaza
María Varela
El cuadro de honor del Open sub-25-Trofeo Cabreiroá

Miguel Fernández-Ayala gana el Open sub-25-Trofeo Cabreiroá
Esther Durán
Carla Sesar con el bronce en el Open de Montenegro

Carla Sesar se cuelga el bronce en el Open de Montenegro
María Varela
María Sanjurjo, Hugo Mareque, Unai Cereijo y David Rama

A Coruña pone el mundo a sus pies
María Varela