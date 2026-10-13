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O Noso Deporte | Patinaje artístico

Adrián y Marta Blanco cierran la participación del Maxia en los World Skate Games con una cuarta plaza

Los hermanos ribeirenses, que compiten en parejas sénior, fueron superados por tres dúos italianos

María Varela
María Varela
13/10/2026 17:59
Adrián y Marta Blanco, durante su programa corto en los World Skate Games
Adrián y Marta Blanco, durante su programa corto en los World Skate Games
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Los hermanos Adrián y Marta Blanco, del CPA Maxia coruñés, se clasificaron en cuarta posición en los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) en la categoría de parejas sénior. Los pupilos de Rosa García se quedaron a las puertas del podio al ser cuartos tanto en el programa corto como en el largo, y fueron superados por tres parejas italianas: José Enrico Inglese y Angelica Polle; Tommaso Cortini y Micol Mills y Alessandro Bozzini y Gloria di Bella.

El Maxia cierra así su participación en la cita mundial con un extraordinario balance de la medalla de plata obtenida por Unai Cereijo en la categoría sénior, el bronce de David Rama y la octava plaza de Olivia Rey en júnior, y ahora la cuarta posición de los ribeirenses, que se desplazaron todos los días desde su localidad hasta A Coruña para entrenar. El club coruñés tuvo otros dos representantes internacionales esta temporada, el sénior Lucas Yáñez y la cadete Marta Fraga, que compitieron en el Europeo. 

María Sanjurjo, Hugo Mareque, Unai Cereijo y David Rama

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En cuanto a la delegación coruñesa, a las dos medallas en patinaje artístico hay que sumar los oros en hockey tanto de María Sanjurjo con la selección femenina como de Hugo Mareque con la sub-19. La skater Julia Benedetti fue eliminada en cuartos de final de park mientras que Manu Taibo continúa en competición en patinaje de velocidad haciendo buena labor de equipo en las pruebas de fondo, un trabajo que ya dio como fruto una plata de Petxi Peula. Este miércoles entrará en acción el skater Luis Cabarcos, en la modalidad de street, mientras que César Carballeira y el liceísta Blai Roca empezaron el lunes su participación en hockey con la selección masculina con victoria sobre Italia, este martes se medirán a Portugal y el miércoles a Suiza antes de afrontar los cruces directos.

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