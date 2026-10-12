A Coruña pone el mundo a sus pies

María Sanjurjo, Hugo Mareque, Unai Cereijo y David Rama

Primero fue Hugo Mareque, campeón del mundo sub-19 de hockey sobre patines con la selección española. Después el turno correspondió a María Sanjurjo, que conquistó el Mundial, el tercero en su palmarés, con el combinado nacional femenino. Casi al mismo tiempo que ella recogía la medalla, David Rama se hacía con la tercera posición en patinaje artístico en la categoría júnior y unas horas después, su compañero en el Maxia Unai Cereijo brilló con su plata sénior. Fue una tarde-noche (noche-madrugada en España) mágica e inolvidable en Asunción (Paraguay), donde el deporte coruñés demostró en los World Skate Games su potencial e incalculable valor cuando se sube sobre las cuatro ruedas. Tradición y éxitos con pasado, presente y futuro. Y que todavía tiene candidatos en juego para seguir ampliando sus frutos.

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Mareque, subcampeón de Europa sub-17 hace dos años, sumó su nombre a la lista de campeones del mundo de hockey coruñeses, tomando el relevo de Jacobo Copa en la categoría sub-19. Suyo fue uno de los goles con los que España superó a Portugal en una disputadísima final que se resolvió con un 2-1 en el que también fue clave la actuación del portero Martí Pallejá.

También dejó su huella María Sanjurjo en forma de protagonismo en la selección femenina, en la que fue titular en todos los partidos, marcó goles y se especializó en asistir magistralmente a sus compañeras. Un ejemplo más fue el primer tanto español en la final contra Argentina. La primera parte había acabado 0-0, cundía el nerviosismo y apareció Sanjurjo para llevarse la atención de tres defensas y pasar como pudo la bola al segundo palo, donde Marta Piquero solo la tuvo que empujar a gol. Sara Roces amplió la ventaja y aunque Luchi Maldonado recortó y la selección tuvo que defender el resultado en inferioridad por una azul, Aina Florenza sentenció a puerta vacía con el 1-3. España elevó al cielo su noveno título mundial, el segundo seguido y el quinto en las últimas seis ediciones.

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El tercero en el caso de la jugadora coruñesa: Barcelona 2019, Novara 2024 y ahora Asunción 2026. A sus 26 años, se convierte en una de las deportistas locales con mejor palmarés. A sus tres Mundiales añade un Campeonato de Europa, también con la selección española, dos Champions que levantó con su actual club, el Fraga, con quien también ganó una Supercopa de España. Además, con el Telecable Gijón añade una Copa de la Reina.

Tampoco se queda atrás el palmarés de Unai Cereijo, que venía de ser campeón de Europa y añadió una plata mundial a su hoja de servicios. El de Arteixo ya apuntaba al podio tras el programa corto que había finalizado en segunda posición. Solo había sido capaz de ganarle el madrileño Guillermo Gómez, y para eso necesitó batir el récord del mundo de puntuación (100.18 por los 92.67 del patinador del Maxia). El programa largo se presentaba como un duelo entre ambos. Ninguna novedad porque llevan así prácticamente desde que eran cadetes. Su gran rivalidad, de hecho, les ha hecho llegar a la categoría sénior (es su primer año) arrasando.

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Los dos habían sido oro y plata júnior en Novara hace dos años. Y repitieron posiciones ya entre los mayores. El coruñés, que tuvo que ganarse la plaza mundial vía Europeo, hizo su trabajo. Con una impecable actuación tanto a nivel técnico, con saltos y piruetas bien ejecutados y sin fallos, como artístico por su delicadeza y expresividad, se puso primero adelantando al brasileño Erik Leite. Se aseguraba medalla, la plata, porque solo quedaba por salir Gómez, que tampoco cometió errores y mantuvo la primera posición. Doblete español con 275.76 y 260.16 puntos respectivamente por los 224.74 del tercero. Un mundo entre ellos y el resto. Y cada vez más cerca Cereijo de su gran rival.

A su primo (son hijo y sobrino de la entrenadora de ambos, Rosa García) David Rama, que hace dos semanas se proclamó subcampeón de Europa júnior, le tocó remontar. Había finalizado quinto el programa corto, en el que cometió un par de fallos, y se quedó lejos de las dos primeras posiciones, pero no del último cajón del podio. Para eso necesitaba clavar su programa largo y el coruñés completó una espectacular actuación que le llevó hasta el bronce con 193.03 puntos totales. El oro correspondió al portugués João Cruz (255.75) y la plata al italiano Alessandro Costagliola (239.93). Su compañera Olivia Rey acabó octava júnior. A Coruña puso el mundo a sus pies.