Unai Cereijo se proclama subcampeón del mundo sénior y David Rama se cuelga el bronce en júnior

Unai Cereijo con la plata y David Rama con el bronce ce los World Skate Games FEP

Unai Cereijo y David Rama, los primos de oro, se subieron al podio de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) para recoger la plata en categoría sénior y el bronce en la júnior. Olivia Rey completó con su octava posición en júnior femenino la gran jornada del Maxia, que todavía le quedas dos representantes más, los hermanos Adrián y Marta Blanco en parejas sénior, competición que arranca esta madrugada.

Unai Cereijo ya apuntaba al podio tras el programa corto que había finalizado en segunda posición. Solo había sido capaz de ganarle el madrileño Guillermo Gómez, y para eso necesitó batir el récord del mundo de puntuación. El programa largo se presentaba como un duelo entre ambos. Ninguna novedad porque llevan así prácticamente desde que eran cadetes. Su gran rivalidad, de hecho, les ha hecho llegar a la categoría sénior (es su primer año) arrasando.

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Los dos habían sido oro y plata júnior en Novara hace dos años. Y repitieron posiciones ya entre los mayores. El coruñés, que tuvo que ganarse la plaza mundial vía Europeo en el que se proclamó campeón, hizo su trabajo. Con una impecable actuación tanto a nivel técnico, con saltos y piruetas bien ejecutados y sin fallos, como artístico por su delicadeza y expresividad, se puso primero adelantando al brasileño Erik Leite. Se aseguraba medalla, la plata, porque solo quedaba por salir Gómez, que tampoco cometió errores y mantuvo la primera posición. Doblete español con 275.76 y 260.16 puntos respectivamente por los 224.74 del tercero. Un mundo entre ellos y el resto.

A David Rama, que venía de ser subcampeón de Europa, le tocó remontar. Había finalizado quinto el programa corto, en el que tuvo un par de fallos, y se quedó lejos de las dos primeras posiciones, pero no del último cajón del podio. Para eso necesitaba clavar su programa largo y completó una espectacular actuación que le llevó hasta el bronce con 193.03 puntos totales. El oro correspondió al portugués João Cruz (255.75) y la plata al italiano Alessandro Costagliola (239.93).

Jornada triunfal

A Coruña completó una gran jornada en los World Skate Games porque a las medallas en patinaje artístico sumó los oros de Hugo Mareque y María Sanjurjo en la competición sub-19 y femenina de hockey sobre patines. También entró en acción Manu Taibo en patinaje de velocidad, aunque no pudo alcanzar el podio. En los próximos días tendrá más oportunidades.

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