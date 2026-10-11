Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Patinaje artístico

Unai Cereijo se proclama subcampeón del mundo sénior y David Rama se cuelga el bronce en júnior

Gran jornada del Maxia en los World Skate Games, con Olivia Rey en octava posición en júnior femenino

María Varela
María Varela
11/10/2026 10:39
Unai Cereijo con la plata y David Rama con el bronce ce los World Skate Games
Unai Cereijo con la plata y David Rama con el bronce ce los World Skate Games
FEP
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Unai Cereijo y David Rama, los primos de oro, se subieron al podio de los World Skate Games que se están disputando en Asunción (Paraguay) para recoger la plata en categoría sénior y el bronce en la júnior. Olivia Rey completó con su octava posición en júnior femenino la gran jornada del Maxia, que todavía le quedas dos representantes más, los hermanos Adrián y Marta Blanco en parejas sénior, competición que arranca esta madrugada.

Unai Cereijo ya apuntaba al podio tras el programa corto que había finalizado en segunda posición. Solo había sido capaz de ganarle el madrileño Guillermo Gómez, y para eso necesitó batir el récord del mundo de puntuación. El programa largo se presentaba como un duelo entre ambos. Ninguna novedad porque llevan así prácticamente desde que eran cadetes. Su gran rivalidad, de hecho, les ha hecho llegar a la categoría sénior (es su primer año) arrasando. 

Unai Cereijo, con la medalla de oro de campeón de Europa

Unai Cereijo y el triunfo de la constancia

Más información

Los dos habían sido oro y plata júnior en Novara hace dos años. Y repitieron posiciones ya entre los mayores. El coruñés, que tuvo que ganarse la plaza mundial vía Europeo en el que se proclamó campeón, hizo su trabajo. Con una impecable actuación tanto a nivel técnico, con saltos y piruetas bien ejecutados y sin fallos, como artístico por su delicadeza y expresividad, se puso primero adelantando al brasileño Erik Leite. Se aseguraba medalla, la plata, porque solo quedaba por salir Gómez, que tampoco cometió errores y mantuvo la primera posición. Doblete español con 275.76 y 260.16 puntos respectivamente por los 224.74 del tercero. Un mundo entre ellos y el resto.

A David Rama, que venía de ser subcampeón de Europa, le tocó remontar. Había finalizado quinto el programa corto, en el que tuvo un par de fallos, y se quedó lejos de las dos primeras posiciones, pero no del último cajón del podio. Para eso necesitaba clavar su programa largo y completó una espectacular actuación que le llevó hasta el bronce con 193.03 puntos totales. El oro correspondió al portugués João Cruz (255.75) y la plata al italiano Alessandro Costagliola (239.93).

Jornada triunfal

A Coruña completó una gran jornada en los World Skate Games porque a las medallas en patinaje artístico sumó los oros de Hugo Mareque y María Sanjurjo en la competición sub-19 y femenina de hockey sobre patines. También entró en acción Manu Taibo en patinaje de velocidad, aunque no pudo alcanzar el podio. En los próximos días tendrá más oportunidades.

Hugo Mareque (izquierda) celebra con sus compañeros de selección un gol en la final contra Portugal

Hugo Mareque, un nuevo campeón del mundo para el hockey coruñés

Más información
La selección española femenina, con la coruñesa María Sanjurjo, recibe la copa de campeona del mundo

María Sanjurjo conquista su tercer título mundial

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Unai Cereijo con la plata y David Rama con el bronce ce los World Skate Games

Unai Cereijo se proclama subcampeón del mundo sénior y David Rama se cuelga el bronce en júnior
María Varela
Ángel Iglesias lanza a portería en el partido de la semana del OAR contra el Zarautz

Agenda del fin de semana: duelo de iguales del OAR en Santander y regreso del CRAT
María Varela
Podio del A Coruña Nautical Festival de una de sus ediciones pasadas

El A Coruña Nautical Festival arranca este fin de semana con el Trofeo para las clases snipe y 420
Esther Durán
Fernando Carpena, en una asamblea de la Federación Española de Natación

Fernando Carpena: “Necesitamos un plan estatal de gestión de piscinas”
María Varela