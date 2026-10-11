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O Noso Deporte | Halterofilia

Tiago Larramendi y Eduarda Souza ganan el Trofeo Ferenc Szabo

El CH Cambre se proclamó campeón por equipos en la competición que lleva el nombre del legendario entrenador del CH Coruña

María Varela
María Varela
11/10/2026 11:13
Uno de los momentos de la competición en el Trofeo Ferenc Szabo
Uno de los momentos de la competición en el Trofeo Ferenc Szabo
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Tiago Larramendi en categoría masculina, Eduarda Souza en la femenina y el CH Cambre por equipos se proclamaron vencedores de la quinta edición del Trofeo Ferenc Szabo de halterofilia disputado este sábado en el Polideportivo de Los Rosales y que rinde homenaje al entrenador húngaro del CH Coruña, alma mater de la halterofilia en la ciudad.

La jornada se dividió en un Critérium de promesas que tuvo lugar por la mañana en la que participaron los 50 mejores deportistas de base en cuatro categorías: sub-15 femenina y masculina y sub-17 masculina y femenina. Por la tarde subieron a la tarima los de la categoría sub-23 con la participación de delegaciones de España y de Europa invitados por la organización: Urbis (Vizcaya), CDUS (Salamanca), CH Cambre, St. Birinus (Gran Bretaña), Frankfurt (Alemania), Parma (Italia), la selección de Malta, Soroksar ( Budapest) y las selecciones A y B del organizador Club Halterofilia Coruña

Irene Blanco, segunda por la izquierda, se colgó los tres oros de la categoría de 86 kilos

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Samuel Leis, Kenet Rabanal y Lucas Obando formaron el podio en la categoría sub-15 masculina mientras que en la femenina el oro correspondió a Flavia Kuffaty, la plata a Uxía Gerpe y el bronce a Lucía Rodríguez. En sub-17, Franco Franco, Diego Martínez y Luis Álvarez ocuparon los puestos de honor en masculino e Inaya Carrillo, Yokeiri Rodríguez y Camino Coira en la femenina. Todos los integrantes de estos podios pertenecen al Club Halterofilia Coruña. 

En el campeonato internacional también hubo victoria local ya que Tiago Larramendi se colgó la medalla de oro por delante del británico Seb Lawton, que consiguió la plata, y de Lukestefan Micaleff, de la selección de Malta, que obtuvo el bronce. Eduarda Souza, del CH Cambre, fue la vencedora una vez más en categoría femenina, con Digna Silo, del CH Coruña y su compañera Ane Rodríguez como acompañantes en el podio. Por equipos se impuso el Cambre al CH Coruña y al Frankfurt. La lesión en el codo de Ruth Fuentefría mientras realizaba el segundo intento de arrancada frustró el triunfo local. 

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