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O Noso Deporte | Ligas Nacionales

Agenda del fin de semana: duelo de iguales del OAR en Santander y regreso del CRAT

El Zalaeta se estrena en casa contra el Rivas y el Dominicos visita al Olot

María Varela
María Varela
09/10/2026 18:49
Ángel Iglesias lanza a portería en el partido de la semana del OAR contra el Zarautz
Ángel Iglesias lanza a portería en el partido de la semana del OAR contra el Zarautz
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La vuelta del CRAT Rialta, que abre este domingo un nuevo curso en la máxima división nacional, la Liga Iberdrola femenina, marca un fin de semana en el polideportivo coruñés en el que a excepción de la OK Liga tanto en categoría masculina como la femenina (con Liceo y Marineda respectivamente) ya están todas las competiciones en marcha. 

El OAR jugará un partido de iguales en Santander con la opción de despegar  un rival directo, mientras que el Zalaeta se estrena en casa esta temporada. En hockey, al Dominicos le toca viajar a Cataluña mientras que Ordes es el escenario de un derbi provincial con el Lubiáns.

Balonmano

División de Honor Plata: Sinfín Santander-OAR (La Albericia, 17.00 horas). Duelo de iguales entre un Santander y un Attica 21 Hotels OAR Coruña que empatan a la clasificación con seis puntos después de ganar tres partidos y solo perder uno, además en el mismo orden. Los coruñeses, que van por delante, terceros, por su mejor golaveraje, tienen por tanto la oportunidad de alejarse de un rival directo y no perder comba con la cabeza de la tabla en la que manda un Huesca que es el único que está invicto. 

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Será además un partido especial para el portero Israel Marín, que regresa a casa: “Volver a Santander y poder jugar en el pabellón en el que me formé como jugador evidentemente tiene un valor especial para mí. Yo creo que el equipo va a afrontar el partido de una forma increíble y que seremos capaces de ir a Santander y traernos los dos puntos de vuelta para Coruña”, analiza Marín.

Voleibol

Superliga 2 femenina: Zalaeta-Rivas (Barrio de las Flores, 19.00 horas). Primer partido en casa de la temporada para el Zalaeta, que la semana pasada sufrió para ganar por 2-3 en la pista del Astillero con remontada en los dos últimos sets incluida. El Barrio de las Flores ha sido tradicionalmente un fortín para las de Jorge Barrero, que todavía en construcción y crecimiento reciben a un Rivas que en la jornada anterior perdió con claridad por 0-3 frente al Voleyourense.

Hockey patines

OK Plata masculina: Olot-Dominicos (Olot, 13.00 horas). Después del tropiezo de la semana pasada, cuando perdió en casa contra el Congrés (1-2), el Dominicos visita al Olot en el mismo escenario en el que dentro de dos semanas se disputará la Supercopa de España. Los blanquinegros, que empezaron la temporada ganando el derbi contra el CDM (cuyo compromiso de esta jornada, contra el filial del Barça, no se jugará hasta diciembre), quieren retomar las buenas sensaciones. Porque si en la primera jornada habían desplegado su potencial ofensivo, la falta de puntería fue su principal problema en la derrota posterior. El Olot, por su parte, solo ha jugado un partido que saldó con empate frente al Lubiáns (2-2).

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OK Plata masculina: Ordes-Lubiáns (Castelao, 19.30 horas). Derbi provincial entre dos equipos que la temporada pasada jugaban en la OK Bronce y que ascendieron de la mano a la segunda categoría nacional, donde ya habían estados tres cursos antes. El Ordes, que ejerce de anfitrión, inicia el choque con más urgencias después de perder en la primera jornada contra un rival directo como el Oviedo Roller (la semana pasada descansó) mientras que los de Carballo encadenan dos empates, contra el Congrés y el Olot.

Rugby

Liga Iberdrola: CRAT-Turia (Universitario de Elviña, mañana 11.00 horas). Arranca la temporada para un CRAT Rialta reforzado y con ganas de luchar por todo. Para empezar le tocan tres partidos seguidos en casa que marcarán su destino. El primero mañana contra un Turia que se estrena en la Liga Iberdrola después del ascenso del último curso. Su calendario sufrirá, de todas formas, cambios de última hora al obligar un juzgado a la inscripción provisional del BUC Barcelona hasta que el TAD resuelva el expediente sancionador al Barça.

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