El A Coruña Nautical Festival arranca este fin de semana con el Trofeo para las clases snipe y 420

Podio del A Coruña Nautical Festival de una de sus ediciones pasadas Pedro Seoane Prado

A escena la tercera edición del A Coruña Nautical Festival, un gran evento que aspira a ser referente con cuatro competiciones de piragüismo, vela de crucero, vela ligera y vela base y como gran novedad, de paddle surf. Estas tendrán el sello del Real Club Náutico de La Coruña, que en 2027 será centenario bajo la presidencia de Jaime Araújo; y el emergente Club Náutico Marina Coruña, que preside Chuny Bermúdez de Castro. Y contará con dos madrinas de lujo, la mundialista de paddle surf Espe Barreras y la olímpica de oro Sofía Toro.

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Las clases snipe y 420 abrirán este fin de semana la competición con sendos clasificatorios nacionales, el primero una clase para regatistas jóvenes (está considerada la antesala del olímpico 470) y el segundo una clase para masters, de gran prestigio en el Real Club Náutico de La Coruña, que será quien con este Trofeo Cidade da Coruña de ambas clases, ponga en marcha A Coruña Náutical Festival en su tercera edición.

Tras estas apasionantes competiciones de vela, llegará el turno para los dragon boats con una fuerte representación de toda la comunidad (es puntuable para La Liga Gallega) y deportistas de otras latitudes por su condición de Open. También incluirá la categoría BCS (breast cancer survivors, supervivientes de cáncer de mama), que contará con el apoyo de los dos clubes herculinos en la materia: Bolboretas y Auga. La competición se celebrará en un día muy especial para las que sufren la dureza de esta enfermedad: el 18 de octubre.

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A continuación el programa incluye, los días 24 y 25 de octubre, el Trofeo Isabel Zendal Femenino; en el que competirán ocho equipos de España con cinco componentes con el sistema de liguilla y en barcos iguales. Los participantes serán el Real Club Náutico de Barcelona, el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo, el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Club Náutico de Pollensa de Baleares y el Real Club Náutico de La Coruña, que contará con Sofía Toro.

Por último tendrá lugar en noviembre la competición de vela base con el Cidade da Coruña de optimist en juego y la clasificación para el Nacional. A esto se sumará una exhibición de Espe Barreras. A la rider olívica, se unirá la olímpica Sofía Toro, todo con la dirección del máximo responsable técnico deportivo del Real Club Náutico, Jano Toro.