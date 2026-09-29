El ecocidio que se llevó el deporte del Palacio de Riazor

Hace poco más treinta años, las imágenes de A Coruña dieron la vuelta al mundo por, como era práctica habitual hasta entonces, un triste motivo. Aunque los éxitos del Dépor habían empezado a mostrar al planeta la cara más sonriente de la capital herculina, un suceso trágicamente llamativo devolvió a la ciudad a las portadas nacionales y mundiales. Primero fue el incendio de la vieja Estación del Norte. Después, el dramático naufragio del pesquero La Isla. Más tarde, el accidente del vuelo 118 de Aviaco. Luego, el embarrancamiento del petrolero Urquiola. También, pese a que por fortuna se encontraba casi vacío, el rayo que cayó en el tanque 902 del puerto petrolero. Bastante más crudo transportaba década y media después el Mar Egeo cuando encalló a los pies de la Torre de Hércules, no mucho antes de que media España derramase ríos de lágrimas cuando Djukic falló aquel maldito penalti. Entonces, el martes 10 de septiembre de 1996, se produjo el derrumbe del vertedero de Bens que, entre otros muchos inconvenientes, provocó serios problemas durante varios meses al deporte y a los deportistas coruñeses.

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A Coruña lleva más de dos décadas acumulando sus desperdicios en un lugar sorprendentemente cercano a su casco urbano, lo que acarrea importantes problemas provocados por el hedor a los vecinos más cercanos. También afecta al mar, ya que las corrientes conducen diariamente hasta la playa de Riazor muchos restos que caen –o directamente se vierten– al océano entre la cala de Bens y O Portiño. Y todo sucede cuando, por fin, el ayuntamiento aprueba una primera partida de 600 millones de pesetas (unos 3,6 millones de euros al cambio) con el principal objetivo de sellar la escombrera. El acuerdo se firma el 10 de enero de 1996. Pero como los asuntos de palacio van despacio y el plan tiene un plazo de cuatro años, ocurre lo que nunca debió haber ocurrido. A las 10 de aquella mañana de septiembre de 1996, hace treinta años y unos días, alrededor de 200.000 metros cúbicos de basura y tierra se desploman ladera abajo en dirección a O Portiño. La avalancha de despojos se lleva por delante una vida, la de Joaquín Serantes, modifica las rutinas de miles de ciudadanos y cambia A Coruña para siempre. También altera el presupuesto para regenerar el entorno de Bens, que se cuadruplica hasta los 2.400 millones de pesetas (unos 14,4 millones de euros al cambio).

No nos moverán

Alrededor de 300 vecinos de O Portiño, en su mayoría del poblado gitano, son alojados de manera provisional en el Palacio de los Deportes el 15 de septiembre. Los problemas surgen cuando los refugiados, después de recibir el visto bueno de la Xunta para regresar a sus hogares, se niegan a hacerlo. La situación se eterniza. El 23 de octubre se produce un incendio en el interior del Palacio que obliga a su desalojo y posterior precintado por parte del Ayuntamiento. Los realojados se quedan en la calle –duermen varias noches delante del recinto deportivo– hasta que el 26 de octubre acuerdan con la Consellería de Familia de la Xunta y con la Diputación su estancia durante un máximo de un mes en el albergue de Gandarío. El máximo mandatario del organismo provincial es Augusto César Lendoiro, que aunque ya no preside el Liceo vela claramente por los intereses del club colegial.

Realojados de O Portiño duermen a las puertas del Palacio tras ser expulsados del mismo por provocar un incendio ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El consistorio herculino decide el 7 de noviembre denunciar a los vecinos de O Portiño por los destrozos causados en el Palacio y por haber ocupado las instalaciones de forma ilegal. El coste de los arreglos se tasa inicialmente en 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros al cambio), y para culminar las obras se establece un plazo de entre tres y cuatro meses, con el consiguiente perjuicio para los beneficiarios del recinto deportivo. Principalmente, el Liceo y los cerca de 5.000 usuarios de las Escuelas Municipales que entrenan en el Palacio. Igualmente los clubes de atletismo, patinaje, esgrima, halterofilia o judo que entrenan a diario en el Palacio, así como el Sal Lence, campeón de España de fútbol sala femenino. El equipo del colegio del barrio de Os Castros, aunque juega como local en el polideportivo del Barrio de las Flores, entrena asiduamente en Riazor. El Egasa Coruña, ya alejado de la división de honor de fútbol sala, comienza a jugar en la pista del Complejo Polideportivo de Elviña. También el Rally Ciudad de A Coruña, que se celebra el 19 y 20 de octubre, traslada a la Dársena el parque cerrado de la prueba que habitualmente se instala en el Palacio. Asimismo, el programa deportivo de las Fiestas del Rosario, del 4 al 13 de octubre, se ve modificado e incluso reducido ante la imposibilidad de utilizar el pabellón de deportes.

Los alumnos de las Escuelas empiezan a recibir sus clases en el Frontón. La imposibilidad de utilizar el Palacio casualmente coincide con la sanción al Liceo de cuatro partidos sin poder jugar en el recinto, debido a los incidentes acaecidos en el quinto partido de la semifinal liguera de la temporada anterior frente al Reus. Los verdiblancos juegan un encuentro de Copa ante el Voltregà como locales en el pabellón de As Travesas, en Vigo. El club coruñés logra un aplazamiento de la sanción para poder disputar la final liguera ante el Barcelona en Riazor. Así que los tres primeros encuentros como local del curso 1996-97 debe jugarlos lejos de A Coruña. Lo hace en el Polideportivo Municipal de Órdenes, ante Tordera (2 de noviembre), SHUM (9 de noviembre) e Igualada (23 de noviembre). Las obras de rehabilitación del Palacio le obligan a prolongar el exilio durante varias semanas más, en los partidos ante Cerdanyola y Oviedo, los días 5 y 7 de diciembre. Al mismo tiempo, los pupilos de Carlos Gil deambulan por varias pistas para realizar sus sesiones de entrenamientos. Aunque el equipo colegial trabaja en la polideportiva de Riazor 1, la que más utiliza es la de INEF, en Bastiagueiro.

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Reforma casi integral

Juan Manuel Iglesias Mato, concejal de deportes, anuncia el 30 de diciembre el fin de los trabajos de reforma del recinto deportivo, tras dos meses y una semana de labores, casi dos meses antes de lo previsto inicialmente. La madera de la pista central tiene que ser levantada y reemplazada parcialmente, antes de un nuevo barnizado. El incendio afecta a la cubierta y la instalación eléctrica, que también son reparadas. Numerosas instalaciones, como las bajadas de aguas, los ambigús o los baños, sufren desperfectos. El fuego también perjudica a la pista de tartán, que tiene que ser arreglada por los operarios.

Primer partido del Liceo tras la reapertura del Palacio, el 4 de enero de 1997 ante el Reus Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Los atletas y clubes usuarios del anillo ya pueden preparar la temporada invernal a cubierto. Las clases de las Escuelas regresan a sus salas. El Liceo patina por primera vez sobre el parqué el 2 de enero de 1997. Dos días después, en choque correspondiente a la undécima jornada liguera, el conjunto verdiblanco vuelve a jugar en su cancha. Lo celebra con un triunfo ante el Noia (4-3) ante más de 3.000 aficionados. “Es una pista muy rápida y le va a costar mucho a los contrarios ganar aquí”, sentencia el técnico verdiblanco tras la victoria.

Tres meses y medio de indisponibilidad y multitud de deportistas y decenas de clubes sin un lugar en el entrenar. El mayor ecocidio hasta entonces –después lo superaron tanto el desastre de Aznalcóllar como el naufragio del Prestige, también en nuestras costas– y el más grave accidente ocurrido por la mala gestión de los residuos urbanos en la historia de España también impactó de lleno en el día a día del deporte coruñés