O Noso Deporte
Las mejores imágenes del Trial de las Naciones disputado en Arteixo
Los mejores especialistas del mundo se citaron en la localidad coruñesa para esta tradicional prueba en la que mandó España
1.
España revalida en Arteixo el título del Trial de las Naciones
Toni Bou lideró a la selección al triunfo
Carlota Blanco
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Toni Bou lideró a la selección al triunfo
Carlota Blanco
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