Enmanuel Reyes se tiene que conformar con la plata europea

Reyes, durante la entrevista en el Palacio de la Ópera Quintana

Plata en 2022. Y plata cuatro años después. Enmanuel Reyes se proclamó subcampeón de Europa de boxeo en la categoría de 90 kilos después de perder la final de la cita continental disputada en Sofía (Bulgaria) frente al turco Emrah Yasar , que se impuso por decisión unánime de los jueces (5-0). Segunda medalla internacional de la temporada para El Profeta, que hace unas semanas se había hecho con el oro de los Juegos Mediterráneos en Taranto (Italia).

Reyes se midió a un corpulento y musculado rival que ya se había proclamado campeón de Europa sub-23 el año pasado y que venía del mundo del kickboxing. De hecho, les separan diez años porque el cubano nacionalizado tiene 33. Uno diestro. Otro zurdo. Por lo que el primer asalto sirvió para que se fueran estudiando. Es habitual en el coruñés, que acostumbra a tener unos momentos para cogerle el punto al combate. Reyes estaba muy seguro en la defensa, esquivando todos los golpes que enviaba su adversario y aprovechando los segundos finales para meter alguna que otra derecha para que los jueces se decantaran en su favor.

Pero no le sirvió todo ese trabajo defensivo. En cuando sonó el gong, la esquina turca empezó a celebrar. Tres notas eran en favor de Yasar. Solo dos para Enmanuel Reyes. Y eso supuso un punto y aparte en el combate. Fue determinante. Porque envalentonó a uno y dejó con dudas al otro. El turco salió como un miura mientras al coruñés todavía le pesaba el hecho de no entender cómo había perdido y se notaba que no estaba cómodo. La decisión del segundo asalto ya no fue dividida. Los cinco jueces señalaron como ganador al rival, lo que suponía que tres ya le consideraban vencedor del oro.

En esa tesitura, a Reyes poco más le quedaba por hacer. O conseguía un KO o que a su rival le restasen puntos en el tercer asalto. Fue más agresivo, pero Yasar estuvo activo en la guardia para no dejarse sorprender y aunque Reyes impactó un par de veces contra su cara, no fue suficiente para cambiar el parecer de los jueces, que de forma unánime señalaron al turco como nuevo campeón de Europa.

El podio más coruñés | “Cuatro años pasan rápido, nos vamos a Los Ángeles” Más información

Termina así la aventura de Enmanuel Reyes en un Europeo donde no ha tenido un camino nada fácil. Aunque como número uno del ranking continental se libró de primera ronda, en segunda tuvo un regalo envenenado en forma de duelo contra el ruso Ramazan Dadaev, un combate durísimo que no solo se decidió por 3-2 y gracias a dos puntos de penalización sobre su rival, sino que le dejó para el resto de la competición un corte en la ceja que le fue dando la lata en las sucesivas eliminatorias (en la final se arrancó las tiras de aproximación que se le habían despegado).

En cuartos de final derrotó a un boxeador local, Roselin Bochevski, que también le puso en muchas dificultades. Con eso ya aseguró la medalla, pero Reyes quería dar un paso más y las semifinales frente al georgiano Gerogii Kushithasvili fueron otra dura e igualada piedra (3-2). España cierra el Europeo con tres medallas, dos platas (la de Reyes y la de Laura Fuertes) y un bronce (Ewart Martín). El coruñés, por su parte, suma un nuevo éxito a su palmarés que cuenta con un bronce olímpico, dos bronces mundiales, dos platas continentales y un bronce en los Juegos Europeos, además del oro en los Juegos Mediterráneos, en donde fue escogido abanderado del equipo español.