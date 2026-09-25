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O Noso Deporte | Boxeo

Enmanuel Reyes Pla busca el trono europeo

El Profeta disputa hoy la gran final continental de menos de 90 kilos ante el turco Emrah Yasar

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
25/09/2026 05:00
Enmanuel Reyes celebra su victoria en las semifinales del Europeo
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Enmanuel Reyes Pla quiere volver a hacer historia y subirse a lo más alto del podio en una de las grandes citas del boxeo internacional como es el Campeonato de Europa. El boxeador cubano afincado en A Coruña disputa esta tarde (a partir de las 20.00 horas, aproximadamente) la gran final del Europeo de Sofía, Bulgaria, en la que se medirá al turco Emrah Yasar.

Enmanuel Reyes, campeón de los Juegos Mediterráneos

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Tras asegurar la medalla con el pase a semifinales, El Profeta tuvo que pasar un examen médico antes de poder combatir en dicha ronda contra el georgiano Georgii Kushitashvili. Los doctores dieron el OK a su dañado párpado y el cubano pudo subirse al ring A para pelear por un puesto en la gran final.

Reyes supo imponerse en el primer round de manera unánime, lo que provocó una ofensiva más agresiva de su rival en el segundo. El buen hacer de Kushitashvili, sumado a un pusto restado por el árbitro al español, hicieron que se llegara con empate al tercer round, donde se decidió todo. El Profeta pudo recuperar la media distancia para conectar la derecha, a la vez que fue capaz de evitar que su rival conectara golpes con nitidez. Esto terminó marcando la diferencia y Reyes se llevó el combate por decisión dividida, 3-2.

En la gran final le espera el turco Emrah Yasar, que se impuso en las semifinales del campeonato de manera clara al alemán Kevin Lebowski por decisión unánime, 5-0. Un combate con el que el boxeador afincado en A Coruña buscará resarcirse de la final perdida en el Europeo del año 2022, donde se colgó la medalla de plata.

“Estoy muy contento, muy feliz de estar otra vez en una final de un Campeonato de Europa. Ya pude disputar una en Armenia en 2022 y conseguí la medalla de plata, así que volver a tener esta oportunidad significa mucho para mí”, señaló El Profeta tras el combate del miércoles ”Ha sido un combate duro, pero he sabido sufrir, mantener la calma y hacer mi trabajo hasta el final. Lo importante era ganar y estar en la final”.

Reyes Pla reconoció que la posibilidad de luchar por el oro motiva especialmente: “Tengo mucha ilusión. Cuando llegas a una final quieres ganarla y voy a darlo todo para intentar conseguir ese oro que se me escapó en 2022”.

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