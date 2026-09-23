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O Noso Deporte | Boxeo

Enmanuel Reyes peleará por el oro del Campeonato de Europa

El coruñés sacó adelante un igualado combate de semifinales ante el georgiano Kushitashvili y se medirá al turco Yasar por proclamarse campeón continental

María Varela
María Varela
23/09/2026 16:39
Emmanuel Reyes celebra su victoria en semifinales del Europeo
Enmanuel Reyes celebra su victoria en semifinales del Europeo
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Enmanuel Reyes ya está en la final de los 90 kilos del Campeonato de Europa que se está disputando en Sofía (Bulgaria). El boxeador coruñés de origen cubano venció con dificultades al georgiano Georgii Kushitashvili en las semifinales por un ajustado 3-2 y su último obstáculo será el viernes el turco Emrah Yasar. El Profeta ya iguala su mejor resultado en una cita continental, que era la plata lograda en 2022, aunque intentará subir la apuesta al oro.

Enmanuel Reyes, campeón de los Juegos Mediterráneos

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El combate fue el más duro de los tres que afrontó Reyes en la capital búlgara. Y eso que el primero, contra el ruso Dadaev, le dejó el recuerdo de un corte en el párpado que todavía le obliga a llevar las tiras de aproximación visibles en la cara. Todo empezó bien, con los cinco jueces decantándose por el coruñés tras el primer asalto.

Pero fue el segundo el que lo complicó todo. Las tornas cambiaron y al Profeta incluso le cayó un punto de penalización. Así que no le quedó más remedio que arriesgar el todo por el todo en el tercero. Reyes se defendió y atacó, pero también su rival. En esa igualdad, dos jueces, el italiano y el coreano, se inclinaron por Kushitashvili. Los otros tres otorgaron el tercer asalto al español, lo que le dio la victoria por 3-2. Igualdad máxima, pero favorable para Reyes.

Este viernes el cubano, asentado en A Coruña desde que llegó al país en 2019, quiere hacer sonar el himno español en Sofía. Su rival será el turco Emrah Yasar, que pudo con el alemán Kevin Lebowski por 5-0. 

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