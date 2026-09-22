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O Noso Deporte | Boxeo

Enmanuel Reyes asegura medalla en el Campeonato de Europa

Se impuso por unanimidad en cuartos de final al búlgaro Bachevski, que competía en casa, y este miércoles disputará las semifinales

María Varela
María Varela
22/09/2026 15:11
Enmanuel Reyes Pla
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Enmanuel Reyes aumenta su palmarés. El boxeador coruñés de origen cubano se aseguró la medalla en el Campeonato de Europa que se está disputando en Sofía (Bulgaria) al ganar su combate de cuartos de final de la categoría de 90 kilos frente al local Roselin Bachevski. Este miércoles, disputará las semifinales frente al georgiano Georgii Kushitashvili.

El Profeta había tenido un duro enfrentamiento de segunda ronda con el ruso Dadaev y empezó con calma frente a Bachevski, estudiando a su rival, que espoleado por su público salió más agresivo. Pero según fue avanzando el asalto Reyes fue controlando por completo a su rival, manteniéndolo a distancia y conectando algún golpe. Cuatro de los jueces le dieron la victoria parcial. Solo uno se inclinó por el búlgaro.

El segundo fue más igualado. El coruñés intentó seguir la misma estrategia, un poco más conservadora, y no le salió del todo bien porque la puntuación dejó todo pendiente para el tercer asalto, en el que además a Reyes se le abrió el corte que se había producido en el combate anterior. La médico le limpió la herida y decidió que podía continuar, lo que aprovechó con un boxeo mucho más agresivo, consiguiendo que los cinco jueces le consideraran el ganador del combate pese a la igualdad.

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Reyes, que venía de ganar el oro en los Juegos Mediterráneos, se asegura su segunda medalla europea. Ya tiene una plata en 2023, además de un bronce en el Juegos Europeos de 2022 (mismo metal que logró en los Mundiales, por partida doble, y en los Juegos Olímpicos). El color se decidirá este miércoles en las semifinales que le medirán a Kushitashvili, verdugo por 4-1 del irlandés Jack Marley. El turco Emrah Yasar y el alemán Kevin Lebowski disputarán la otra semifinal. 

Si Reyes gana, con el hándicap de que solo tiene 24 horas para recuperar y en especial para que se le cierre el corte, luchará por el oro o la plata. Si pierde, se tendrá que conformar con el bronce. De momento, la selección española ya tiene garantizadas dos medallas, la del coruñés y la de la asturiana Laura Fuertes, que hizo historia como primera mujer española en subirse al podio en la cita continental.

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