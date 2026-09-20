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O Noso Deporte | Boxeo

Enmanuel Reyes remonta y avanza entre sangre a los cuartos de final del Europeo

Superó por 3-2 al ruso Dadaev y el martes peleará por las medallas contra el búlgaro Roselin Bachevski

María Varela
María Varela
20/09/2026 22:38
Enmanuel Reyes, durante un combate de los Juegos Olímpicos
Archivo DXT Campeón
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Enmanuel Reyes ya está en la antesala de las medallas del Campeonato de Europa que se está disputando en Sofía (Bulgaria). Aunque el boxeador coruñés de origen cubano no lo tuvo nada fácil. En argot pugilístico, estuvo contra las cuerdas en su debut en la cita continental contra el ruso Ramazan Dadaev y pese a acabar el combate con un reguero de sangre cubriéndole la cara remontó para ganar por 3-2 y clasificarse para los cuartos de final. En la siguiente ronda se citará con el local Roselin Bachevski. Si gana, se asegurará el podio.

Reyes venía de ganar el oro en los Juegos Mediterráneos y tras una plata en 2022 y un bronce en 2023, sus expectativas estaban por todo lo alto, además de partir como número uno del cuadro de la categoría de 90 kilos. Pero tras verse exento de la primera ronda, se topó con un duro rival, que venía de ganar 4-0 al italiano Dean Nwokedi Chime. El púgil eslavo contactó varias veces con la cara del conocido como El Profeta y los jueces consideraron que el primer asalto había sido suyo. Ahí Reyes tuvo que iniciar la remontada, a la que contribuyó que en el tercer y definitivo al ruso se le retiraron dos puntos. 

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El coruñés avanzó a cuartos, donde volverá a tener un duro rival. el búlgaro Bachevski que, además de contar con el público a su favor al competir en casa, estará más descansado. También estuvo exento de la primera ronda y ayer, en la segunda, se benefició del abandono de su rival, el eslovaco Joseph Kostur, sin necesidad incluso de subir al ring. Reyes tiene hasta el martes para recuperarse de las heridas e intentar sumar un nuevo éxito a su palmarés.

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