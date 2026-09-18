Arrinca a tempada galega de fútbol gaélico coa disputa da Supercopa
A final masculina xógana Keltoi Vigo e Estrela Vermelha, repetindo a do ano pasado, mentres que a feminina xógana o Grovias e as Fillas de Breogán, as dúas este sábado en Santiago
O Campo da Universidade de Santiago de Compostela acolle na fin de semana a disputa da Supercopa galega de fútbol gaélico nas categorías masculina e feminina, organizadas pola Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG) co patrocinio do Concello de Santiago de Compostela.
A Supercopa galega de fútbol gaélico terá lugar este sábado no campo da USC. Está previsto que o cruce masculino se dispute a partir das 18.00 horas co Keltoi e o Estrela Vermelha como contrincantes. A final feminina será a partir das 19.30 horas entre o Grovias e as Fillas de Breogán.
Esta cita deportiva foi presentada esta semana no Concello de Santiago de Compostela. No acto participaron a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e o presidente da Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG), Ángel Negrete.
Esta será a primeira competición da tempada 2026-27. Enfróntanse campións de Liga e Copa na loita por demostrar quen foi o mellor no global do curso pasado. Esta competición celébrase xusto antes do arranque da Liga que está previsto para o vindeiro mes de outubro.
Segunda edición
Trátase da segunda edición desta competición que o ano pasado tivo lugar en Ourense. Daquela venceron na categoría masculina o Keltoi quedando subcampión o Estrela Vermelha. Mentres que na categoría feminina venceu o Auriense ao Turonia Gondomar.
Este ano enfróntanse na categoría feminina as campioas de Liga, as futbolistas do Grovias (Baixo Miño), e as do Fillas de Breogán (A Coruña), que son as campioas de Copa. Na categoría masculina o título dirímese entre o campión de Liga e Copa, Keltoi (Vigo) e o subcampión de Liga e Copa) o Estrela Vermelha (Compostela)
Ángel Negrete, presidente da Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG) amosaba o seu “enorme agradecemento á colaboración do Concello de Santiago de Compostela co fútbol gaélico. Primeiro co club local, Estrela Vermelha, e logo tamén coa Asociación Galega de Fútbol Gaélico”.
Tal e como lembra Negrete “xa son varias os torneos organizados en Santiago pola AGFG, como foron a Celtic Cup de adultos (os dous últimos anos), ou a Celtic Cup Sub17 deste ano, maila que esta última competición celebrouse finalmente na Mariña lucense (debido a que a vaga de calor impediu que se disputase en Compostela que era o escenario previsto). Agora celebramos en Santiago a segunda edición da Supercopa galega de fútbol gaélico, co patrocinio do Concello”.
Explicaba Ángel Negrete que na AGFG gústalles “empezar a tempada forte cun enfrontamento entre os equipos máis potentes de Galicia que son os campións de Liga e Copa da tempada pasada. Esperemos partidos de moito nivel pese ao momento da tempada, dado que os conxuntos levan máis dun mes de descanso”.
Lembraba o presidente da AGFG o feito de que “moitos dos e das futbolistas que participaron nos World Games 2026 de fútbol gaélico estarán neste torneo”. A cita dá comezo á tempada e ao mesmo tempo finiquita a pasada.