Enmanuel Reyes afronta el Europeo tras el oro en Taranto

El árbitro levanta el brazo de Enmanuel Reyes como ganador de un combate Archivo DXT

Reforzado por el oro en los Juegos Mediterráneos, logrado en la localidad italiana de Taranto hace tan solo dos semanas, y como número uno del ránking en la categoría de 90 kilos, Enmanuel Reyes afronta un Campeonato de Europa de boxeo, que se disputa en Sofía (Bulgaria), en el que no quiere bajarse del podio. La cita no pone todavía en juego puestos para el gran objetivo que tiene el boxeador coruñés en el horizonte, los Juegos de Los Ángeles 2028, que serían los terceros en su palmarés, pero la carrera olímpica empieza el año que viene y todos quieren llegar bien situados. Impulsaría sus opciones un buen resultado en la cita continental, donde una plata en 2022 y un bronce en 2023 son hasta el momento sus mejores actuaciones.

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Una vez celebrados los sorteos, la competición arranca este jueves, aunque el púgil cubano, nacionalizado español y afincado en A Coruña desde su llegada al país, no debutará hasta el domingo ya que por ránking quedó exento de la primera ronda. Entrará directamente en octavos de final, por lo que tendrá por delante cuatro combates hasta el oro. Su primer rival saldrá del duelo entre el ruso Ramazan Dadaev y el italiano Dean Nwokedi Chime. Por su parte del cuadro se puede encontrar con dos cabezas de serie, el irlandés Jack Marley, número cuatro, y el francés Soheb Bouafia, el cinco. Por la otra parte van el número dos, el inglés Isaac Okoh; y el tres, el turco Emrah Yasar.

Reyes, conocido como El Profeta, demostró en Taranto estar en un buen momento de forma, aunque el nivel del Europeo le exigirá brillar para seguir ampliando un palmarés en el que además de las dos medallas continentales y el oro en los Juegos Mediterráneos también figuran tres bronces internacionales, dos mundiales y uno olímpico.