El Repsol EcoRallye cumple diez años en plena forma

Presentación del Repsol EcoRallye de A Coruña en el Ayuntamiento Cedida

El Repsol EcoRallye A Coruña, que se celebrará desde este jueves hasta el domingo, alcanza su décimo aniversario consolidado como una de las grandes citas del automovilismo sostenible a nivel nacional e internacional. Esta convocatoria será recordada por batir un récord histórico de participación al reunir a un total de 57 equipos, de los cuales 43 competirán con vehículos 100% eléctricos, siete con híbridos enchufables y siete con híbridos no enchufables, contando además con la implicación de 16 marcas a través de diez concesionarios colaboradores. Son los números de una prueba que fue presentada el martes en el Ayuntamiento de A Coruña.

El acto contó con un amplio respaldo institucional, deportivo y empresarial. Roberto García, secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, quiso destacar que “cuando desde la organización presentaban este proyecto hace diez años, nadie hablaba de los ecorallyes, y ahora se ha convertido en un referente”. En este sentido, Antonio Leira, diputado de Deportes de la Deputación, remarcó que “ese sueño se ha convertido en un referente”, y puso en valor “lo que estas pruebas aportan a la provincia en materia de promoción, de dinamización económica y en vertebración del territorio”. Por parte de la representación municipal, Manuel Vázquez, edil de Deportes, afirmó que desde el Concello están “muy orgullosos que la plaza de María Pita sea el corazón de la prueba” y recordó su participación en la séptima edición, “una experiencia increíble y una verdadera prueba de fuego”.

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Igualmente, desde las entidades federativas, el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina, subrayó que “es una de las grandes referencias de nuestro país, que ayuda a situar A Coruña, Galicia y España en el mundo”, mientras que Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Real Federación Galega de Automovilismo, anunció que próximamente se pondrá en marcha el primer Campeonato Gallego de Energías Alternativas.

Por parte del equipo organizador, Alejandro Torres, miembro de la Escudería La Coruña, agradeció el “apoyo de todas las administraciones, entidades y empresas que apoyan para ser capaces de llegar a la décima edición”, algo que no se creerían si se lo dicen hace diez años, “cuando los coches eléctricos apenas recorrían 100 kilómetros”; mientras que Benjamín Muñoz, director territorial de la zona noroeste de Repsol, patrocinador principal, reflexionó sobre los retos y objetivos de la transición energética y afirmó que “el Repsol EcoRallye representa los objetivos de la movilidad sostenible”.

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Desde el punto de vista deportivo, la carrera será puntuable por tercer año consecutivo para la FIA Eco Rally Cup y formará parte del Campeonato de España de Energías Alternativas, ofreciendo uno de los carteles de competidores más prestigiosos de su trayectoria al reunir a los tres últimos campeones mundiales de la especialidad: Guido Guerrini, Michal Žďárský y Eneko Conde.

A ellos se unirá como gran atractivo el expiloto italiano de Fórmula 1 Stefano Modena, junto a reconocidos especialistas del certamen nacional como José Manuel Pérez Aicart, Laura Aparicio, Toni Luján, Shirley Fernández y José Manuel Pizarro. El trazado total abarcará 586,997 kilómetros, de los cuales 425,507 kilómetros (el 72,49%) serán cronometrados y puntuables a lo largo de 14 tramos de regularidad que discurrirán por 35 municipios gallegos, 33 de la provincia de A Coruña y dos de Lugo, concretamente Muras y Xermade.