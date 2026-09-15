Bronce mundial para Alberto Fidalgo en 20 kilómetros

Alberto Fidalgo Cedida

Alberto Fidalgo consiguió el tercer puesto en los 20 kilómetros de marcha nórdica del Mundial celebrado el pasado sábado en Lahti (Finlandia). Además, fue subcampeón de su categoría (M35) en 10 y 20 kilómetros, y reconocido por el comité arbitral internacional como el marchador con mejor técnica.

El de Taboada, afincado en Oleiros, participó en dos pruebas. Comenzó con los 10 kilómetros y apenas 2 horas después de cruzar la meta, afrontó los 20. En los 10, salió con el grupo de cabeza pero al ver que se iba quedando, reservó fuerzas para un final en el que adelantó a tres rivales para ser quinto de la general, a 2:11 minutos del alicantino Francisco Canales, que se proclamó campeón.

Alberto Fidalgo, de Taboada a la élite pasando por A Coruña Más información

Con apenas tiempo para hidratarse y tratar de recuperar las piernas, salió en los 20 kilómetros. El valenciano Ramón Álvarez rompió la carrera desde el inicio y se marchó en solitario. Le seguiría a partir del kilómetro 4 el polaco Michalec. Fidalgo se mantuvo en el grupo perseguidor hasta el ecuador, cuando lanzó un ataque para afianzar el bronce.

“El circuito era de lo más duro que he hecho. Para rendir ha sido fundamental el diseño y puesta en práctica de los avituallamientos, para los que he contado con mi mujer y mi hija, que han tomado los tiempo y no han dejado de animarme”, señaló.

Dragon boat o marcha nórdica, el deporte como aliado extra contra el cáncer de mama Más información

“Estoy muy orgulloso y satisfecho. Muy feliz de traer tantos metales y de llevar a Galicia por el mundo”, añadió. Con esta prueba, Fidalgo da por terminada la temporada internacional y queda a expensas del Gallego, que será el próximo 3 de octubre en Manzaneda.