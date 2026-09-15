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O Noso Deporte | Marcha Nórdica

Bronce mundial para Alberto Fidalgo en 20 kilómetros

El coruñés, plata en la categoría de más de 35 años tanto en 10 como en 20, recibió el premio de los jueces a la mejor técnica

María Varela
María Varela
15/09/2026 23:27
Alberto Fidalgo
Alberto Fidalgo
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Alberto Fidalgo consiguió el tercer puesto en los 20 kilómetros de marcha nórdica del Mundial celebrado el pasado sábado en Lahti (Finlandia). Además, fue subcampeón de su categoría (M35) en 10 y 20 kilómetros, y reconocido por el comité arbitral internacional como el marchador con mejor técnica.

El de Taboada, afincado en Oleiros, participó en dos pruebas. Comenzó con los 10 kilómetros y apenas 2 horas después de cruzar la meta, afrontó los 20. En los 10, salió con el grupo de cabeza pero al ver que se iba quedando, reservó fuerzas para un final en el que adelantó a tres rivales para ser quinto de la general, a 2:11 minutos del alicantino Francisco Canales, que se proclamó campeón.

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Con apenas tiempo para hidratarse y tratar de recuperar las piernas, salió en los 20 kilómetros. El valenciano Ramón Álvarez rompió la carrera desde el inicio y se marchó en solitario. Le seguiría a partir del kilómetro 4 el polaco Michalec. Fidalgo se mantuvo en el grupo perseguidor hasta el ecuador, cuando lanzó un ataque para afianzar el bronce.

El circuito era de lo más duro que he hecho. Para rendir ha sido fundamental el diseño y puesta en práctica de los avituallamientos, para los que he contado con mi mujer y mi hija, que han tomado los tiempo y no han dejado de animarme”, señaló.

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“Estoy muy orgulloso y satisfecho. Muy feliz de traer tantos metales y de llevar a Galicia por el mundo”, añadió. Con esta prueba, Fidalgo da por terminada la temporada internacional y queda a expensas del Gallego, que será el próximo 3 de octubre en Manzaneda. 

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