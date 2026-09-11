Jacobo Garrido se proclama campeón de Europa en 400m libre

Jacobo Garrido en una imagen de archivo Cedida

Jacobo Garrido ha sumado este viernes su segunda medalla del Campeonato de Europa de natación paralímpica 2026. El nadador coruñés se ha proclamado campeón continental de 400 metros libre S9 con un tiempo de 4:13.73, tan solo 34 centésimas por delante del italiano Simone Barlaam. Completó el podio el belga Sam de Visser.

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Garrido nadó los 100 primeros metros en 1:00.11, en segunda posición. En los 200 ya iba primero, una posición que peleó hasta el final con Barlaam, que le había pasado en el control de los 350m. Pero en esos últimos 50 el coruñés fue más rápido para terminar haciéndose con la medalla de oro.

La de este viernes es la segunda presea que consigue Jacobo Garrido en el Campeonato de Europa de Kocaeli, Turquía, tras la plata que cosechó este miércoles en la prueba de 100 metros mariposa.