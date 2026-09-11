Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Jacobo Garrido se proclama campeón de Europa en 400m libre

El nadador coruñés suma su segunda medalla en el campeonato tras la plata en 100 mariposa

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/09/2026 17:39
Jacobo Garrido
Jacobo Garrido en una imagen de archivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Jacobo Garrido ha sumado este viernes su segunda medalla del Campeonato de Europa de natación paralímpica 2026. El nadador coruñés se ha proclamado campeón continental de 400 metros libre S9 con un tiempo de 4:13.73, tan solo 34 centésimas por delante del italiano Simone Barlaam. Completó el podio el belga Sam de Visser.

Jacobo Garrido

Jacobo Garrido abre el Europeo con plata y récord de España en 100 mariposa

Más información

Garrido nadó los 100 primeros metros en 1:00.11, en segunda posición. En los 200 ya iba primero, una posición que peleó hasta el final con Barlaam, que le había pasado en el control de los 350m. Pero en esos últimos 50 el coruñés fue más rápido para terminar haciéndose con la medalla de oro.

La de este viernes es la segunda presea que consigue Jacobo Garrido en el Campeonato de Europa de Kocaeli, Turquía, tras la plata que cosechó este miércoles en la prueba de 100 metros mariposa.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jacobo Garrido

Jacobo Garrido se proclama campeón de Europa en 400m libre
Raúl Ameneiro
Carlos Iglesias, trasplantado de riñón y vicepresidente de Detradi

El deporte después de un trasplante
María Varela
El ideal gallego

Nora Maestu se estrena en el podio de la Copa de Europa de velocidad
María Varela
Unai Cereijo, con la medalla de oro de campeón de Europa

Unai Cereijo y el triunfo de la constancia
María Varela