Unai Cereijo y el triunfo de la constancia

Unai Cereijo, con la medalla de oro de campeón de Europa Raniero Corbelleti

Unai Cereijo es el nuevo rey de Europa de patinaje artístico y A Coruña prolonga su hegemonía en el trono, porque da la casualidad de que sucede a su compañero Lucas Yáñez, campeón el año pasado y esta vez séptimo. La subida a la categoría sénior del patinador del Maxia, ligada a un importante salto de calidad, llega cargada de éxitos y con el premio extra de la clasificación para los World Skate Games que se disputarán el próximo mes de octubre en Asunción (Paraguay), ya que en el Europeo estaba el último billete en juego. El triunfo de la constancia del que fuera niño prodigio que a base de trabajo por fin ha llegado a la cima.

Cereijo sabía lo que se jugaba en Ponte di Legno y el objetivo era claro. Ganar. Y prácticamente no dio opción al resto. Primero en el programa corto con casi 15 puntos de diferencia sobre el resto. Primero en el largo con otra ventaja de más de diez puntos sobre el primero. Sin fallos. El oro llevaba su nombre escrito exhibición tras exhibición. El mejor en la expresión artística. Haciendo valer la seguridad de sus saltos y la estabilidad de sus piruetas. Se fue hasta los 244.70 puntos. El segundo, el también español Arnau Pérez, se quedó en 208.76. El bronce fue para el portugués Diogo Francisco Nogueira (205.22).

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El primer título sénior de Unai Cereijo, sin embargo, no es cosa de un día. El coruñés prácticamente ha nacido para esto. Su madre, Mónica, es la que pone las primeras piedras en la rueda de campeones del Maxia. Su tía y madrina, Rosa García, es la entrenadora que ha convertido al coruñés en uno de los clubes de referencia en España y Europa (y su primo es David Rama, subcampeón de Europa cadete en el mismo campeonato). No sorprendió que desde pequeño se pusiera los patines y pronto empezara a destacar con sus primeros títulos nacionales que le señalaron como uno de los talentos nacionales a seguir. Pero por el camino fue encontrando rivales, el principal, el madrileño Guillermo Gómez.

Los dos se fueron alternando en lo más alto del podio, aunque en los últimos años al coruñés le tocó saborear más veces la plata. Pero Unai nunca tiró la toalla y siguió trabajando para acercarse más a su rival. Uno al otro se han ido empujando hacia la excelencia, lo que certifican sus éxitos nada más aterrizar en la categoría sénior. Su próximo enfrentamiento será en los World Skate Games dentro de un mes. Allí se les unirá el también español Héctor Díez Severino, que resiste la embestida de los recién llegados. Los tres son candidatos al podio. Porque Unai Cereijo quiere seguir escribiendo su historia.