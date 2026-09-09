Nora Maestu se estrena en el podio de la Copa de Europa de velocidad

Nora Maestu Carlota Blanco

La escaladora coruñesa Nora García Maestu (Cambre, 2009) se colgó la medalla de plata en la prueba de velocidad sub-19 de la Copa de Europa juvenil disputada el pasado fin de semana en Imst (Austria). Es la primera medalla continental de la deportista del Club Montaña Coruña que compite en el circuito internacional desde 2025 y que hasta ahora tenía como mejor registro un quinto puesto sub-19 y un octavo sénior.

García Maestu se ganó el podio con tres victorias consecutivas en el cuadro de eliminación directa. En cuartos de final firmó 8.46 segundos ante Haizea Pinto Ilincheta; en semifinales superó a la alemana Finia Fassbender, que se descolgó de la vía; y en la final se midió a la ucraniana Mariia Shymkova, que se impuso con 7.69 segundos. La coruñesa detuvo el crono en 8.28, su mejor tiempo de toda la competición. Hace un año fue subcampeón de España sub-17 con 10.162 segundos.

Una spiderwoman coruñesa a la conquista del muro de Helsinki Más información

La medalla llega en el arranque de una temporada decisiva para la escaladora, que ha obtenido una beca del Consejo Superior de Deportes para entrenar durante todo el curso en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a donde se incorporó el pasado 1 de septiembre.

En Imst, y también formado parte de la selección española, compitió otro coruñés, Hadrián Pérez, de AMI, que logró su mejor resultado en el circuito internacional con el octavo puesto sub-19.