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O Noso Deporte | Patinaje artístico

El coruñés David Rama se proclama subcampeón de Europa júnior en Ponte di Legno

Remontó en el programa largo tras acabar cuarto en el corto

María Varela
María Varela
08/09/2026 15:19
David Rama
David Rama
Germán Barreiros
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David Rama continúa con su gran temporada. Después de proclamarse campeón de España júnior por primera vez en su carrera, el coruñés se colgó la medalla de plata en el Campeonato de Europa de patinaje artístico que se está disputando en la localidad italiana de Ponte di Legno. Y aún puede completar el triplete en los World Skate Games del próximo mes de octubre en Asunción (Paraguay).

El patinador del Maxia protagonizó una gran remontada en el programa largo. Porque el corto lo había acabado en la cuarta posición, fuera de los puestos de podio. Con una impecable actuación, sin fallos, el coruñés sumó 180.46 puntos para superar a los italianos Anthony Russi (146.94) y Gianmaria Giacomi (180.37). Al único al que no pudo alcanzar fue al portugués João Pedro Cruz (199.48).

De izquierda a derecha, Olivia Rey a caballo de Unai Cereijo; Adrián Blanco levanta a su hermana Marta con David Rama a sus pies; y Lucas Yáñez con Marta Fraga

Los siete magníficos del Maxia

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El día anterior, su compañera Marta Fraga acabó séptima en la categoría cadete. La coruñesa arrastró un programa corto en el que solo pudo ser novena. Mejoró en el largo, con la sexta mejor nota de todas las participantes, lo que le llevó a la séptima plaza final. La italiana Kasey Guezzani se colgó la medalla de oro por delante de la española Julia Caravantes y su compatriota Federica Ciampi.

El Maxia opta hoy a su segunda medalla ya que Unai Cereijo terminó el programa corto en primera posición de la categoría sénior. Con 93.65 puntos aventajó a los italianos Kevin Bovara (76.68) y Daniele Ricci (75.61). Lucas Yáñez, que defiende el título continental del año pasado, acabó octavo (61.45). El Europeo tiene el premio extra de una plaza para los World Skate Games, por lo que el oro podría tener doble valor para el coruñés.

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