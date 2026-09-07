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O Noso Deporte | Natación

Ézaro y Fisterra ponen el punto final a la Travesía Costa 2026

La prueba de 4.000 metros masculina en Langosteira acabó con un empate sobre la línea de meta entre dos participantes

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/09/2026 17:00
Una instantánea de la prueba de Fisterra de la Travesía Costa 2026
Una instantánea de la prueba de Fisterra de la Travesía Costa 2026
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La playa fisterrana de Langosteira puso el broche de oro a la edición 2026 del circuito Travesía Costa de natación en aguas abiertas con más de 130 participantes entre las distancias de 4.000 y 1.500 metros.

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La distancia larga dejó el momento del domingo, con un empate en la línea de meta entre Álvaro Gómez y Óscar Soneira, ambos con un tiempo de 54:37. En categoría femenina la victoria fue para María González, que logró bajar de la hora en su tiempo final (59:57). En la distancia corta, Iván Fernández y Zaida Guerra fueron los vencedores de la jornada del domingo de Travesía Costa.

Un día antes, las aguas de Ézaro acogieron la penúltima prueba con distancias de 4.500 y 2.000 metros. La jornada estuvo marcada por unas condiciones ideales para la práctica de la modalidad, de las que se aprovecharon Nil Ibáñez y María González en la distancia más larga, así como Iván Fernández y Zaida Guerra en la corta. En la clasificación por equipo se impuso el Club Natación Galaico con 3.667 puntos

La quinta edición del circuito llega a su fin tras siete pruebas celebradas en distintas localidad de toda Galicia a lo largo de este verano, lo que lo consolida como uno de los principales circuitos de natación en aguas abiertas de la comunidad autónoma. El broche definitivo tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre con la gala de entrega de trofeos del circuito en el MEGA de A Coruña.

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