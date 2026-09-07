Doblete de medallas para Andrea Boedo en el campeonato de España

Andrea Boedo en lo más alto del podio del campeonato de España Cedida

La joven patinadora sadense Andrea Boedo sigue cosechando éxitos en el patinaje de velocidad. Este pasado fin de semana se desplazó hasta la localidad andaluza de Málaga para competir en el campeonato del España de categoría sénior de la disciplina.

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De allí, la del Rabadeira regresó con dos nuevas medallas que añadir a su palmarés particular. Andrea Boedo revalidó por tercer año consecutivo el título de campeona de España en la prueba de 100 metros sprint con una marca de 11,091 segundos.

Además, la patinadora de Soñeiro, también consiguió subir al podio y colgarse la medalla de bronce en la prueba de 300 metros sprint tras una final que estuvo más que disputada.