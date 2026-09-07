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O Noso Deporte | Patinaje

Doblete de medallas para Andrea Boedo en el campeonato de España

La patinadora sadense revalidó el título de los 100 metros sprint por tercer año consecutivo

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/09/2026 14:33
Andrea Boedo en lo más alto del podio del campeonato de España
Andrea Boedo en lo más alto del podio del campeonato de España
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La joven patinadora sadense Andrea Boedo sigue cosechando éxitos en el patinaje de velocidad. Este pasado fin de semana se desplazó hasta la localidad andaluza de Málaga para competir en el campeonato del España de categoría sénior de la disciplina.

Andrea Boedo (centro) en el podio

Oro para Andrea Boedo en la Copa de Europa

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De allí, la del Rabadeira regresó con dos nuevas medallas que añadir a su palmarés particular. Andrea Boedo revalidó por tercer año consecutivo el título de campeona de España en la prueba de 100 metros sprint con una marca de 11,091 segundos.

Además, la patinadora de Soñeiro, también consiguió subir al podio y colgarse la medalla de bronce en la prueba de 300 metros sprint tras una final que estuvo más que disputada.

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