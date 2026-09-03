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O Noso Deporte | Atletismo

Lluvia de medallas para Iván Morales y Damián Araújo en Corea del Sur

Los atletas coruñeses regresaron con tres y dos preseas, respectivamente, del Campeonato del Mundo Máster

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/09/2026 05:00
Iván Morales posa con las medallas conseguida en Daegu
Iván Morales posa con las medallas conseguida en Daegu
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El Campeonato del Mundo de atletismo en categoría Máster ha dejado una lluvia de medallas para dos deportistas coruñeses, que se desplazaron hasta la localidad surcoreana de Daegu para participar en sus respectivas disciplinas durante estas últimas semanas.

Iván Morales regresa a A Coruña con tres medallas colgadas del cuello, todas ellas del mismo metal: oro. En los primeros días de competición se impuso de manera individual en la prueba de 10 kilómetros marcha ruta de categoría Máster 45. En la prueba por equipos, Iván también se hizo con el título de campeón del Mundo junto a dos compañeros del equipo nacional español. El atleta del Marineda Atlético puso la guinda a su espectacular participación en la cita de Daegu (Corea del Sur), con un nuevo oro este miércoles en la prueba de 5.000 metros marcha de categoría Máster 45.

Hasta Corea del Sur se desplazó el también coruñés Damián Araújo. El atleta del Vicen Team regresa a casa con dos preseas en su haber, una de plata y otra de oro. Araújo fue subcampeón del Mundo de la categoría Máster 35 en la prueba de 8 kilómetros cross. Además, añadió a su palmarés una más que meritoria medalla de oro en la prueba por equipos junto a dos compañeros del equipo nacional español.

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