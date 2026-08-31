Damián Ramos estará en el Mundial de Huntsville

El coruñés, en pleno esfuerzo durante el recorrido de la prueba contrarreloj | RFEC

El oleirense Damián Ramos ha sido convocado por la Selección Española de Ciclismo Paralímpico para el Mundial que se disputa los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre en la localidad estadounidense de Huntsville.

España viajará a Estados Unidos con una representación de 17 deportistas seleccionados por Begoña Luis Pérez, entre los que se incluye el oleirense en la clase de bicicleta MC4.

La competición dará comienzo este viernes 4 de septiembre, pero Damián no saldrá a escena hasta el sábado 5, cuando participará en la prueba contrarreloj. Tras descansar el domingo 6, el oleirense de 40 años de edad competirá el lunes 7 en su especialidad, la prueba de ruta, de la que es medallista paralímpico.