Mateo García y Alba Castro ganan la LXXXV Travesía a Nado de San Amaro

Momentos iniciales de la Travesía a nado de San Amaro 2026 Germán Barreiros

Las aguas de A Coruña acogieron ayer uno de los clásicos del final de verano de la ciudad, como es la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro. A las 12.00 horas, varios cientos de personas se lanzaron al mar para formar parte de esta mítica prueba organizada por el Club del Mar.

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La edición de este 2026, la número 85 a nivel histórico, superó con creces el objetivo de número de participantes con un total de 368 personas inscritas, cuando se procuraba lograr 200. También se ha superado el nivel esperado con participantes provenientes de clubes de reconocido prestigio a nivel tanto nacional como internacional. “Se considera una participación aceptable dada la finalización de la temporada de verano”, trasladan desde el Club del Mar.

De las 368 personas que se inscribieron en la prueba, 251 consiguieron terminar a nado los 1.200 metros de los que constaba la competición. En categoría femenina absoluta se impuso Alba Castro Cidrás, del Club Natación Galaico. El podio lo completaron Noa Borrazás Rodríguez, del Sporting Club Casino Coruña, y Lucía Villarnovo Pazos, del Club Natación Ferrol.

En categoría masculina el ganador absoluto fue Mateo García Castro, del Club Natación Arteixo. En segundo lugar cruzó la línea de meta Lucas Costa Fernández, del Club Natación Ponteareas. Tercero fue Santiago Avilés Zhuravlev, del Club Natación Liceo.