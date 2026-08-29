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Polideportivo

El betanceiro Carlos Arévalo y el C4 500 logran dos bronces en los Mundiales de piragüismo

El gallego  sumó su quinta medalla en la competición universal con un tiempo de 34.98, a 83 centésimas del ganador, Andrea Domenico di Liberto

Efe
29/08/2026 17:44
Poznan (Poland), 29/08/2026.- Carlos Arevalo of Spain competes in the mens K1 200m final at the ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships at the Malta Regatta Course in Poznan, Poland, 29 August 2026. (200 metros, Polonia, España) EFE/EPA/Jakub Kaczmarczyk POLAND OUT
Carlos Arévalo, durante la jornada de este sábado
EFE
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Carlos Arévalo, en K1 200, y el C4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez, lograron sendas medallas de bronce en la penúltima jornada de los Mundiales de piragüismo esprint que se están disputando en Poznan (Polonia).

Arévalo, plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024 en K4 500 y campeón mundial en K1 200 en Halifax (Canadá) 2022, sumó su quinta medalla en la competición universal con un tiempo de 34.98, a 83 centésimas del ganador, el italiano Andrea Domenico di Liberto (34.15). La plata fue para el serbio Marko Dragosavljevic (34.72).

El C4 500 se mantuvo en el podio. En Milán fue plata con Daniel Grijalba, Martín Jácome, Manuel Fontán y Adrián Sieiro. En esta ocasión fue bronce en una regata muy dura que concluyó con un crono de 1:39.97.

El oro fue para los húngaros Kristof Kollar, Istvan David Juhasz, Jonatan Daniel Hajdu y Daniel Fehes con 1:29.44, y la plata para los rusos Alexey Korovashkov, Aleksandr Bots, Dmitrii Sharov y Matvei Arsenov, con 1:30.69.

Estas dos medallas elevan a cuatro las preseas conseguidas por la selección española hasta el momento en el canal polaco, tras las platas del viernes logradas por Laia Pelachs en K1 1000 y el K4 500 de Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo.

Angels Moreno y Viktoria Yarchevska, que aspiraban a podio en C2 200, se tuvieron que conformar con la cuarta plaza con un crono de 42.97, a algo más de tres décimas del bronce de las chinas Changwen Shuai y Wenjun Lin (42.65). El oro fue para las rusas Yuliya Trushkina e Inma Nedelkina con 42.26 por delante de las uzbekas Shokhsanam Sherzodova y Nilufar Zokirova

El K4 español con Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade

Gatillazo del K4 500 de Carlos Arévalo en los Mundiales de Poznan

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En las finales B del día, Paco Cubelos y Diego Domínguez fueron segundos en K1 1.000 y C1 500, respectivamente, y Claudia Couto cuarta en C1 500, mientras que Carolina García ganó la final C de K1 500.

En paracanoe, Araceli Menduina fue cuarta a ocho centésimas del bronce en KL3 200 metros y Carlota Blanca e Higinio Rivero, octavos en KL2 200 y VL2 200.

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