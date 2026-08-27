Enmanuel Reyes, campeón de los Juegos Mediterráneos

Enmanuel Reyes, con su bronce olímpico Quintana

Enmanuel Reyes ya tiene su ansiada medalla de oro. El coruñés se proclamó campeón de los Juegos Mediterráneos al ganar la final de menos de 90 kilos al serbio Mirko Pizurica. El boxeador nacido en Cuba y nacionalizado español dominó por completo el combate y los jueces así se lo reconocieron, dándole la victoria por unanimidad: 5-0.

Bronce en los Juegos Olímpicos de París (además del diploma en Tokio) y doble bronce en el Campeonato del Mundo, Reyes aumenta su palmarés en Taranto, a medio camino hacia su siguiente gran objetivo, Los Ángeles 2028. Con 33 años está en uno de sus mejores momentos y, después de abanderar a la delegación española en el desfile inaugural, le da una nueva medalla de oro, la segunda de la jornada en el ring del San Giorgio Jonico tras el de Laura Fuertes.

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Reyes Pla fue muy superior a su oponente en los tres asaltos de tres minutos. En el primero no tardó en conectar sus primeros golpes en la cara del oponente y, con un buen juego de pies, esquivó los intentos del serbio. Cuando acabó el tiempo, los jueces emitieron su veredicto. Unanimidad por el coruñés. El segundo siguió el mismo guion, aunque Reyes, con la guardia muy baja, encajó también un par de derechazos. Los suyos fueron más y con más fuerza y otra vez ganó el asalto. El oro ya estaba en su bolsillo, salvo catástrofe, y en el último consolidó su superioridad para el 5-0 final.

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El camino de Enmanuel Reyes hacia el oro empezó en cuartos de final, en los que se impuso al macedonio Ilcho Kostovski. En semifinales no necesitó ni sudar porque la renuncia del francés Sehab Bouafia, lo que le permitió llegar a la final más descansado y confirmar su favoritismo en la cita italiana.