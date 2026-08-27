Doblete de finales para Carlos Arévalo en el Mundial de Poznan

Carlos Arévalo, en el Mundial de Poznan Cedida

Dos pruebas, dos finales. Carlos Arévalo luchará por las medallas del Campeonato del Mundo de Poznan (Polonia) tanto en el K4 500 metros, junto a sus compañeros Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, como en el K1 200 metros tras superar con éxito la criba de las semifinales, en las que acabó tercero y primero respectivamente. Este viernes a las 15.11 horas será la final del K4 y el sábado a las 16.00, la del K1.

La jornada la empezó por el K4. Los españoles quedaron encuadrados en la última de las tres semifinales y cada una otorgaba tres billetes para la final. En la primera, Australia cumplió con los pronósticos para imponerse por delante de Dinamarca y Serbia, dejando fuera a República Checa, una de las que se había postulado en las eliminatorias. En la segunda, Alemania hizo lo propio, con Polonia y Hungría por detrás. Sin sorpresas.

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Como tampoco las hubo en la tercera. Lituania, Portugal y España, que acabaron en este orden, protagonizaron un mano a mano que les hizo destacarse desde los primeros metros y marcar los mejores tiempos de la tarde. Este viernes será la lucha por las medallas (15.11 horas) en la que España irá por la calle 1, lejos de la supervisión de Alemania, Australia y Portugal que irán por la 5, 6 y 7.

Unas dos horas después volvió al agua para el K1 200, prueba en la que hace dos meses se proclamó campeón de Europa. El betanceiro había sido primero en su serie de eliminatorias y repitió victoria en las semifinales. Con un tiempo de 37.31 segundos entró en meta por delante del esloveno Csaba Zalka y del ucraniano Dmytro Danylenko. El serbio Marko Dragosavljevic se postula como su principal rival por el oro en la final del sábado. Carlos Arévalo ya fue campeón del mundo de esta distancia en 2022, cuando logró el doblete con el K4.