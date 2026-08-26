Otro doble reto Mundial para Carlos Arévalo 

Carlos Arévalo, en el Mundial de Poznan Cedida

Carlos Arévalo ya está en semifinales tanto en K1 200 como en K4 500 metros del Campeonato del Mundo de piragüismo que se está disputando en Poznan (Polonia). El betanceiro, elegido como capitán del equipo español, afronta otro doble reto como hace dos meses en el Europeo, donde se colgó el oro en la prueba individual y la plata en la embarcación que comparte con Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Ahora sube el nivel, con más rivales y todos en la lucha de un mismo objetivo, la gloria mundial.

De momento, el camino del coruñés está siendo plácido. Dos eliminatorias, dos primeros puestos. Primero, en el K4 500 metros. Los españoles ganaron claramente la primera serie por delante de Serbia, con China, Canadá, Suiza y Estados Unidos ya más alejados. Al contrario que en otras citas, la primera posición no tiene en este caso el premio extra del pase directo a la final. Las semifinales serán este jueves, a partir de las 14.48 horas, con todas las favoritas (Alemania, Australia, Portugal, Hungría, Lituania, República Checa y Polonia) con las palas en alto.

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Dos horas más tarde llegó el turno para el K1 200, en el que después de la polémica del año pasado está dejando muy claro que no tiene problemas para compaginar con el barco olímpico, que siempre es la prioridad. Arévalo se impuso a los representantes polacos y eslovenos y se ganó un puesto en la semifinal del jueves (16.30 horas). La final del K4 está programada para este viernes a las 15.11 horas y la del K1 para el sábado a las 16.00, por lo que después de dos primeras jornadas doblando distancias y embarcaciones, podrá centrarse en la lucha por las medallas de cada una en el caso de clasificarse.