Enmanuel Reyes pasa a la final de los Juegos Mediterráneos sin pelear

Enmanuel Reyes, en los Juegos Olímpicos Efe

Enmanuel Reyes ya está en la final de la categoría de menos de 90 kilos de los Juegos Mediterráneos que se están disputando en Taranto (Italia). El coruñés ni siquiera necesitó sudar para lograr su objetivo. La renuncia del que tenía que ser su oponente, el francés Soheb Bouafia, le clasificó directamente para el combate definitivo que será este jueves a las 14.30 horas. Su rival por el oro será el serbio Mirko Pizurica, que pudo por 4-1 con el egipcio Mohamed Hossan Aly Abdelmoneim.

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El boxeador cubano nacionalizado español y afincado en A Coruña ya tenía una medalla asegurada después de ganar en su estreno al macedonio Kostovski en los cuartos de final. Bronce olímpico y doble bronce mundial, esta vez sí podrá luchar por subir a lo más alto del podio. Y también acabó con el maleficio coruñés en Taranto, donde tanto las taekwondistas Helena García y Carla Sesar como el esgrimista Nacho Breteau se habían quedado a las puertas del podio.

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Todavía quedan por entrar en acción Manu Taibo, que competirá en el maratón de patinaje este viernes; el skater Luis Cabarcos, que disputará las eliminatorias de la modalidad de street el próximo martes 1 de septiembre; y Yulenmis Aguilar, que el miércoles 2 buscará las medallas en lanzamiento de jabalina.