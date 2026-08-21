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O Noso Deporte

Enmanuel Reyes será el abanderado español en los Juegos del Mediterráneo

El boxeador coruñés, bronce olímpico en París, compartirá la ceremonia de apertura con la tiradora Mar Molné

María Varela
María Varela
21/08/2026 12:16
Enmanuel Reyes y Mar Molné, abanderados españoles en los Juegos del Mediterráneo
Enmanuel Reyes y Mar Molné, abanderados españoles en los Juegos del Mediterráneo
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Enmanuel Reyes ha sido escogido por el Comité Olímpico Español para ser el abanderado de la delegación nacional en los Juegos del Mediterráneo, honor que compartirá con la tiradora Mar Molné. "Muy contento con la noticia de ser abanderado de la selección española. Así que vamos a representar a España como se merece y a darlo todo y a buscar esa medalla de oro", declaró el boxeador coruñés.

Reyes llega a Taranto (Italia) como medallista en los Juegos Olímpicos de París, donde se colgó el bronce. Además, el año pasado también fue bronce en el Mundial, el segundo en su palmarés, convirtiéndose el púgil español más laureado. La ceremonia de apertura tendrá lugar hoy viernes a partir de las 20.15 horas en el estadio Erasmo Iacovone y podrá seguirse a través de teledeporte.

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El cubano, nacionalizado español y que llegó a A Coruña en 2017 después de un camino lleno de vicisitudes que incluyó incluso la cárcel, es una de las grandes bazas en los Juegos del Mediterráneo. Con 33 años, tiene en el horizonte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en los que buscará el oro que tanto se le ha resistido tanto en Tokio, donde cayó en cuartos de final con polémica y se tuvo que conformar con el diploma, y en París, donde llegó hasta semifinales donde, también con polémica, dijo adiós, pero esta vez con un bronce como recompensa.

Junto a Reyes competirán en Italia otros seis deportistas coruñeses: Yulenmis Aguilar (atletismo); Helena García y Carla Sesar (taekwondo); Manu Taibo (patinaje de velocidad); Luis Cabarcos (skate) y Nacho Breteau (esgrima).

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