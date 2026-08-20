Irene Lata, campeona del mundo universitaria en K2 500 y subcampeona en K4 500

Irene Lata Club Ría de Betanzos

Dos medallas en setenta minutos. Una hora mágica de Irene Lata en el Campeonato del Mundo Universitario de piragüismo. La palista betanceira se proclamó campeona en K2 500 y subcampeona en K4 500 en la cita que se está disputando en la localidad húngara de Szeged para poner el broche dorado a la temporada.

A las 10.25 horas, la deportista del Ría de Betanzos afrontaba la primera final del día en el K4 500 que compartía con María Paraja, Uxía Rodríguez y Carla Corral y ya sumaba la primera medalla, plata, solo superadas por la embarcación de Polonia y con la República Checa en la tercera posición.

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A las 11.35, Lata y Paraja volvían al agua para la de K2 500. Se habían clasificado para la lucha por las medallas casi por los pelos. En eliminatorias, quintas de cinco participantes. En las semifinales, terceras y eran tres las que pasaban. Así que en la final iban por una calle esquinada, la ocho, por la que sorprendieron para ganar con más de un segundo de ventaja sobre la pareja local y la polaca.

Irene Lata suma más éxitos internacionales para la temporada del Ría de Betanzos, que ya había destacado en categoría júnior con las medallas mundiales y europeas de Antón Lagares y Javier Cid. Ya no compite por el club, porque está en las filas del Fluvial de Lugo, Carlos Arévalo, que también sumó un oro y una plata en el Europeo y la próxima semana afronta el Mundial.