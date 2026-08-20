El Repsol EcoRallye de A Coruña llegará hasta el 'fin del mundo'

Un coche durante su participación en la edición del año pasado Cedida

La décima edición del Repsol EcoRallye A Coruña recorrerá 586,997 kilómetros a través de 33 municipios de la provincia de A Coruña y 2 de la de Lugo, llevando la competición sostenible desde el área metropolitana hasta el emblemático cabo de Fisterra. Un total de 425,507 kilómetros (el 72,49% del trazado global) serán cronometrados y puntuables repartidos en 14 tramos de regularidad.

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La competición arrancará este viernes con un trazado orientado hacia la Costa da Morte, territorio nunca antes visitado por la prueba, completando paradas de reagrupamiento y neutralización en Vimianzo, Fisterra, donde llegará prácticamente hasta el faro y el final del mundo, y Coristanco. Este sábado, la prueba pondrá rumbo al norte e interior de la comunidad, fijando su punto neurálgico en el municipio de As Pontes.

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Esta cita del calendario nacional sirve como escaparate de la movilidad limpia. A diferencia de los rallies de velocidad tradicionales, en el EcoRallye se premia el consumo eficiente y la precisión: los equipos deben mantener medias de velocidad ajustadas al tráfico rodado regular mientras gestionan el uso energético de sus vehículos (100 % eléctricos o híbridos), optimizando cada kilovatio o gota de combustible a lo largo de la ruta.