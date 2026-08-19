Turno en el Orzán para el Trofeo Teresa Herrera

Presentación Trofeo Teresa Herrera Andy Perez

La ensenada del Orzán acogerá este fin de semana otra de las citas clásicas del verano coruñés, el Trofeo Teresa Herrera de traineras, que este año, de nuevo fuera del calendario de la Liga LGT, celebrará un doble aniversario, el 40 en el caso de la competición masculina y el décimo en el de la femenina.

La prueba se alargará durante dos jornadas. La primera, que se disputará el sábado, estrenará un formato contrarreloj en el que los participantes saldrán de dos en dos, con un minuto de diferencia entre salidas, la de las chicas a las 17.30 horas y la de los chicos, en dos tandas a las 17.50 y 18.15 horas.

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Para el domingo quedarán las finales, que mantendrán su formato tradicional, con cuatro largos y un recorrido aproximado de tres millas. A las 11.20 horas se hará la tradicional ofrenda a los hombres y mujeres del mar y a las 11.30 está prevista la final femenina, mientras que las dos masculinas serán a las 12.00 y 12.30. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar la entrega de trofeos.