Taranto pone a prueba al deporte coruñés

Enmanuel Reyes, Yulenmis Aguilar, Nacho Breteau, Helena García, Carla Sesar, Manu Taibo y Luis Cabarcos

A medio camino entre los Juegos Olímpicos de París 2024 y los de Los Ángeles 2028, los Juegos del Mediterráneo, que se disputan desde este viernes y hasta el próximo 3 de septiembre en Taranto (Italia), son una pequeña prueba para el deporte español. También para el coruñés, con siete representantes para la cita en la que se reúnen atletas de los países de Europa, África y Asia bañados por el mar que da nombre a la competición. Yulenmis Aguilar (atletismo), Enmanuel Reyes (boxeo), Luis Cabarcos (skate), Manu Taibo (patinaje de velocidad), Nacho Breteau (esgrima) y Helena García y Carla Sesar (taekwondo) medirán su nivel, defenderán los colores de la selección y aumentarán su experiencia internacional con el objetivo de seguir luchando por sus metas.

Muchos quieren estar dentro de dos años en Los Ángeles. Dos de ellos ya compitieron hace dos en París. Es el caso del boxeador Enmanuel Reyes, que se colgó la medalla de bronce, y de la lanzadora de jabalina Yulenmis Aguilar, diploma al acabar en sexta posición en la final. Los dos cubanos, nacionalizados españoles y afincados en A Coruña, llegan en momentos diferentes. Reyes se ha prodigado poco en este 2026 después del bronce logrado el año pasado en el Mundial, el segundo en su palmarés. Aguilar, por su parte, viene de la reciente decepción en el Campeonato de Europa, donde acabó novena, sin opción de estar entre las mejores, un objetivo ambicioso después de estar un año alejada de las pistas por una operación de codo. En Taranto quiere quitarse ese mal sabor de boca para acabar bien el curso.

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Los dos, que ya han disputado dos Juegos Olímpicos (Reyes los de Tokio y París y Aguilar los de París y los de Río de Janeiro como cubana), también quieren llegar a Los Ángeles, donde aspiran a debutar las taekwondistas Helena García y Carla Sesar. Fijas en la selección española y ya con un amplio palmarés en las categorías inferiores, quieren seguir dando pasos hacia el sueño olímpico. García, que se trasladó a entrenar a Madrid la temporada pasada, ya ha acumulado éxitos a lo largo de la temporada, por lo que una medalla en este escaparate internacional seguiría abriéndole el camino. Sesar continúa adaptándose a competir entre las sénior y tendrá una nueva oportunidad de destapar todo su potencial.

Nacho Breteau también camina por esa complicada, angosta y vericueta, pero a la vez ilusionante senda olímpica. En la esgrima, el sistema de clasificación implica una criba tras otra, pero el del Club Esgrima Atlántico, que ya fue cuarto por equipos en el Campeonato del Mundo, mantiene vivas sus esperanzas. Los Juegos del Mediterráneo suponen más experiencia en su hoja de servicios y una confirmación de que la selección le tiene siempre en sus planes como uno de los mejores especialistas con el florete en la mano.

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Más difícil lo tienen Luis Cabarcos y Manu Taibo. El skater, que participa en la modalidad de street, va ganando poco a poco experiencia internacional, aunque la cita en Estados Unidos le pillará demasiado pronto. Después de romperse el coxis en su última participación con la selección española, los Juegos del Mediterráneo son su oportunidad de revancha. En el caso del patinador de velocidad, es literalmente imposible su presencia en Los Ángeles porque su modalidad no es olímpica. En Italia competirá en el maratón, prueba en la que este mismo verano se proclamó subcampeón de Europa. Además, acaba de ser seleccionado para los World Skate Games, que se celebrarán en Asunción (Paraguay) en octubre, donde intentará poner la guinda a la que ya es una gran temporada.

El deporte coruñés iba a tener otras dos representantes en Taranto, las jugadoras del Deportivo Antía Veiga y Carla Castiñeyras. La portera amesana y la defensa murciana formaban parte de la convocatoria de la selección española femenina sub-18 de fútbol, que tenía previsto participar en la cita, pero que causó baja de última hora por unos problemas burocráticos. Según la Federación Española de Fútbol, cuatro licencias de jugadoras que en un principio habían sido aceptadas fueron rechazadas posteriormente por la organización, por lo que decidió retirar al equipo al completo de la competición. El conjunto masculino ya no tenía previsto participar, por lo que España quedó huérfana de representación en Italia.