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O Noso Deporte | Piragüismo

Irene Lata pasa a la final del Mundial Universitario

La betanceira luchará por las medallas tanto en el K2 500 como en el K4 500

María Varela
María Varela
19/08/2026 20:40
Irene Lata
Irene Lata
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Irene Lata luchará por las medallas en el Campeonato del Mundo Universitario que se está disputando en Szeged (Hungría). La palista del Ría de Betanzos se clasificó para la final del K2 500 metros junto a su compañera María Paraja que se disputará este jueves a las 11.35 horas. Una hora antes, a las 10.25, también competirá en la del K4 500.

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La betanceira entró este miércoles en acción con las eliminatorias del K2 500. Ella y su compañera fueron quintas en su serie, lo que les dio el pase a las semifinales en las que solo les superaron la pareja italiana y la ucraniana. Los tres primeros tenían billete para la final, por lo que Lata consiguió el premio.

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Este jueves tendrá trabajo doble. Primero, la final de un K4 500 en el que compite con la propia Paraja, Uxía Rodríguez y Carla Corral. Hungría, República Checa, Italia, Gran Bretaña, Japón, Ucrania y Polonia serán sus rivales por las medallas a partir de las 10.25 horas. Después, volverá al agua con Paraja para competir en la final de K2 500 contra las parejas de Italia, Gran Bretaña, Bielorrusia, Polonia, Hungría, República Checa, Alemania y Ucrania.

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